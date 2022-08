Geen Van Avermaet of Teuns in Belgische WK-selectie

Vandaag presenteert bondscoach Sven Vanthourenhout zijn achtkoppige selectie voor het WK wielrennen in het Australië op 25 september. Omdat Wout van Aert past voor de tijdrit mocht Yves Lampaert al een tijdje op beide oren slapen. Jasper Stuyven is er net als op de voorbije twee WK’s bij. Vorig jaar ging hij nog mee als reservekopman, nu zal Stuyven de rol van wegkapitein opnemen.

Wellicht trekt Vanthourenhout met drie debutanten naar Wollongong. De naam van Nathan Van Hooydonck is geen verrassing. Ook de selectie van Quinten Hermans ligt voor de hand: tweede in Luik-Bastenaken-Luik en onlangs derde in Hamburg.

Er is geen plaats voor Dylan Teuns, Oliver Naesen of Greg Van Avermaet. Er wel bij: Stan Dewulf. De West-Vlaming wordt in het peloton geroemd om zijn positionering en werk in de prefinale.

Zonder verrassing is Pieter Serry de achtste pion. Serry moest zondag nog uit de Vuelta stappen door een positieve covidtest, maar hij voelt zich inmiddels veel beter.