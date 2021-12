Geen publiek, geen amateurvoetbal: ‘Anders scheuren we er onze broek aan’

Geen vips in het openingsweekend van het wielerseizoen en uitstel van de amateurcompetities in het voetbal: de coronamaatregelen dwingen sportorganisaties en -clubs tot ingrepen om de werking niet compleet in het honderd te laten lopen. Het is de onzekerheid over wat volgt na 28 januari, de dag waarop de maatregelen van het laatste Overlegcomité aflopen, die een schaduw werpt over de sport.

Tot eind januari is publiek bij sportwedstrijden, zowel binnen als buiten, niet toegelaten. Dat veroorzaakt problemen in het amateurvoetbal. “Voetballen zonder publiek is niet leuk, maar vooral: we hebben de inkomsten uit de ticketverkoop en de kantine nodig om de premies van de spelers te betalen. Als we moeten voetballen in een leeg stadion scheuren we er onze broek aan”, zegt Dominiek Van Den Bosch, de voorzitter van Hoogstraten VV.

De Kempense club is de trotse leider in tweede amateur B en speelt normaal voor een paar honderd toeschouwers. “De huidige maatregelen maken het heel moeilijk. We hebben normaal tachtig mensen die komen dineren voor de match, de laatste weken zijn dat er maar veertig. En met een kantine die al moet sluiten om 23 uur, terwijl de wedstrijden normaal om 20 uur beginnen, verliezen we daar ook behoorlijk wat inkomsten. Daarom is het uitstellen van de competitie een goede zaak.”

Verplaatst naar februari

De beslissing tot uitstel viel gisteren tijdens een raad van bestuur bij Voetbal Vlaanderen – de regionale vleugels zijn verantwoordelijk voor de nationale en provinciale amateur- en jeugdcompetities in het Belgische voetbal. De eerste speeldag na de huidige winterstop, in het weekend van 15 januari, wordt verplaatst naar 27 februari. De volgende, in het weekend van 22 januari, kan ook nog verlaat worden, maar daarvoor wacht Voetbal Vlaanderen op eventuele nieuwe maatregelen van het Overlegcomité.

“Van alle moeilijke beslissingen die we de afgelopen twee jaar hebben moeten nemen, is dit veruit de gemakkelijkste”, zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. “Twee speeldagen uitstellen is ook geen groot probleem, tijdens strenge winters met besneeuwde velden gebeurt dat ook. De clubs zijn nu zelf vragende partij om de wedstrijden uit te stellen, omdat ze liever niet spelen zonder publiek. Voor clubs die rekenen op de inkomsten van het publiek is de financiële impact te groot. Een volledige stopzetting van de competitie is vandaag niet aan de orde, we wachten daarvoor de beslissingen van het volgende Overlegcomité over publiek bij sportwedstrijden af.”

Bij Voetbal Vlaanderen wijzen ze nog op een contradictie in de huidige maatregelen. “De voetbalkantines volgen de coronamaatregelen van de horeca”, gaat De Klerck verder. “Dat wil zeggen: ze mogen open tot 23 uur en mensen mogen er, na controle van het covid safe ticket, met zes aan tafel zitten zonder mondmasker. Stel dat je vijftig toeschouwers hebt voor een wedstrijd in vierde provinciale, dan mogen die mensen niet over de gehele lengte van een voetbalveld buiten staan terwijl ze wel voor het raam in de kantine mogen zitten. Dat is verre van logisch.”

Jeugd speelt wel

En wat met de jeugdwedstrijden? Of met de recreatieve voetbalcompetities? “Daar is uitstel niet aan de orde”, zegt De Klerck. Vorig seizoen was ook dat verboden en stonden ouders buiten de terreinen van de club toch te kijken.

“Voor de hoofdmoot van het voetbal zijn er geen problemen. In het recreatieve voetbal of de reservecompetities zijn de inkomsten uit ticketing van geen belang. Dat kan dus gewoon blijven doorgaan onder de huidige coronamaatregelen. Voor het jeugdvoetbal, dat al op 7 januari hervat, heeft het Overlegcomité een uitzonderingsmaatregel toegestaan op het verbod op toeschouwers. Per speler mogen twee begeleiders de wedstrijd volgen. Dat betekent dus dat ouders gewoon naar de matchen van hun kinderen kunnen komen en iets drinken in de kantine. In principe verandert daar niets.”