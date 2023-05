‘Geen ploeg voetbalt ‘positiever’ dan Genk. Laat hen maar kampioen worden’

In het voetbal - nationaal en internationaal - is de money time aangebroken. De grootste prijzen worden over een paar weken uitgereikt, maar gisteren kon Antwerp in eigen land wel al een beker aan het palmares toevoegen. De slapende reus is nu goed wakker, zegt sportjournalist Hans Vandeweghe, en die reus heeft grote honger.

De bekerfinale tussen Antwerp en KV Mechelen werd aangekondigd als de grote regionale clash. Bent u ook op uw honger blijven zitten?

“Helemaal. De wedstrijd had weinig om het lijf en dat heeft zo zijn redenen. Ten eerste is Antwerp als het op voorsprong komt een dodelijke ploeg die niks meer zal weggeven. Ten tweede werd duidelijk waarom KV Mechelen niet eens in de Europe play-offs, dus niet bij de beste acht, eindigde: de ploeg heeft gewoon veel minder talent. Dan verwacht je dat dit wordt gecompenseerd met overgave en strijdlust, maar ook daar vond ik de Mechelaars eerder zwak. Als je tot overmaat van ramp een domme strafschop veroorzaakt, roep je zelf het onheil over je af.”

Heeft Antwerp dan minder verdienste aan de tweede beker in drie jaar tijd?

“Neen, want een ploeg speelt maar zo goed als de tegenstander dat toelaat en Antwerp is een geoliede machine die weinig toelaat. In een sport als voetbal kom je daarmee al een heel eind. Je zag ook de grote vreugde bij het clubbestuur en vooral bij eigenaar Paul Gheysens. Die zal nu op zijn elan doorgaan en nog meer geld in de club pompen. Dat kan tot 2027 vrijwel ongestraft, omdat pas dan de nieuwe financiële regels volledig in voege treden. De slapende reus Antwerp was al wakker en nu heeft die grote honger naar meer.”

Gaan ze ook voor de titel?

“Dat mag je aannemen. Kleine kanttekening: de volgende wedstrijd staat al meteen morgen op de rol, en wel tegen Union, een team dat evenveel of nog meer intensiteit in zijn spel legt. De vraag is hoezeer het vieren van de beker voor decompressie zal hebben gezorgd. En of de spelers zich aan de consignes van de club en trainer hebben gehouden om rustig te vieren.”

Club Brugge verloor de eerste wedstrijd in de Champions’ play-offs. Zijn zij nu uitgeschakeld?

“Daar lijkt het wel op. Er zijn nog vijftien punten te verdienen voor Club en ze hebben nu elf punten achterstand op Genk en acht op Union. Die spelen morgen pas hun eerste wedstrijd tegen bekerwinnaar Antwerp, dus dat kan twee keer elf punten achterstand worden. Het blijft mathematisch mogelijk, maar in de realiteit is het onmogelijk. Club kan nog hooguit tweede worden, maar derde is veel logischer.”

Lees ook Rik De Mil, nu al trainer van het jaar. Hoe hij weer leven heeft gekregen in Club Brugge, dat verdient een prijs

Wie is de favoriet?

“Als Antwerp kan winnen bij Union morgen, worden zij de grote uitdager van de leider, Racing Genk. Die hebben gisteren Club Brugge geklopt, maar daarvoor hebben ze wel eerst een kwartier supervoetbal van Club moeten zien te overleven. Dat resulteerde in een magere 0-1 en kort daarna maakten ze gelijk.

“Racing Genk is de best voetballende ploeg van het land, althans de meest positief ingestelde. Union is dat heel wat minder. Er zitten onsympathieke kantjes aan dat sympathieke Union, dat vaak voetbalt vanuit de reactie en met heel veel kleine foutjes die het tempo van de tegenstander breken. Antwerp pakt het een beetje op dezelfde manier aan, geheel naar het beeld van hoe hun trainer vroeger zelf voetbalde. Mark van Bommel was een vervelende speler om tegen te staan, Antwerp is bijgevolg een vervelende ploeg.

“Genk kampioen, dat zou ook verdiend zijn. Niet vergeten dat ze met Paul Onuachu hun topschutter in de winter hebben verkocht. Dat heeft hen punten gekost omdat ze geen echte goalgetter meer hadden, maar ze blijven mooi voetbal spelen. Hulde daarvoor.”

In de Premier League is Manchester City dan weer over Arsenal gesprongen en is het op weg naar de zoveelste titel.

“Tja, en moeten we daar nu blij om zijn omdat er een Belg aan de touwtjes trekt bij City? Het is nog altijd te hopen dat ze een appelflauwte kennen zoals ze er er al een paar hebben gehad en dat Arsenal nog de moed heeft om terug te vechten. Arsenal lijkt veel meer voetbaltraditie dan Manchester City.

“Alleen moeten we eerlijk zijn. Over de laatste vijf seizoenen hebben City en Arsenal ongeveer 700 miljoen euro uitgeven aan spelersaankopen. De balans is zelfs negatiever voor Arsenal dan voor City. Arsenal is trouwens ook geen ‘Engelse’ club, want die zijn eigendom van Stan Kroenke, een Amerikaan. City is dan weer eigendom van het emiraat Abu Dhabi en voor een kwart van Amerikanen en Chinezen. Dat is nu eenmaal het voetbal van de 21ste eeuw. Dat de best voetballende ploeg het dan maar haalt en dat lijkt in money time toch weer Manchester City te zijn, onder meer met dank aan Kevin De Bruyne.”