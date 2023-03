Geen OneLove meer, Duitsland houdt het bij de kleuren van zijn vlag

Een voorbeeld voor andere landen, het kon dus wel, voetballers die achter hun principe bleven staan, zo werd op het WK in Qatar Duitsland nog de hemel in geprezen. Daar poseerden de Duitsers met hun handen voor hun mond op de teamfoto, als protest tegen het verbod op de OneLove-band. Maar uitgerekend het meest maatschappelijk betrokken team van het WK heeft nu de buik vol van statements.

Aanvoerder Joshua Kimmich zal in de komende vriendschappelijke wedstrijden, tegen Peru en België, een band dragen met de kleuren van de Duitse vlag. Alleen zwart, geel en rood dus en niet ook nog de kleuren groen, blauw en roze, die op de OneLove-band te zien. Een bewuste keuze. “Andere dingen moeten niet meer centraal staan, het team moet gewoon voetballen”, vindt bondscoach Hansi Flick.

Veel Europese landen wilden op het WK in Qatar de OneLove-band dragen, maar nadat de FIFA dreigde met sancties schrokken ze daar voor terug. De band staat voor verbinding en tegen racisme en discriminatie, ook van lgbtq’ers. In het islamitische gastland Qatar lag die boodschap gevoelig.

Nederlaag tegen Japan

Het Duitse team viel op door het openbare protest tegen het verbod, maar al in Qatar werd duidelijk dat niet alle spelers even blij waren met de hand-voor-de-mondactie. Volgens Duitse media waren het vooral doelman Manuel Neuer en middenvelder Leon Goretzka, beiden speler van Bayern München, die het protest erdoor drukten.

Waarschijnlijk had niemand daar ook problemen mee gehad als Duitsland na het nemen van de foto gewoon gewonnen had van Japan. Maar die wedstrijd werd verrassend verloren en daarna volgde nog een vernederende uitschakeling in de groepsfase. Al snel barstte een discussie los of de maatschappelijke betrokkenheid niet ten koste ging van de prestaties.

“Het team had het gevoel dat het niet in alle rust kon voetballen”, zei Flick daarover al eerder in de krant Bild. Volgens de bondscoach ging het op een gegeven bijna alleen nog maar over die band. “Dat was gewoon niet goed en ik hoop dat we van deze situatie leren.”

Voorlopige conclusie: het is even genoeg met de statements. Rudi Völler, de nieuwe sportief directeur van de Duitse voetbalbond, laat nog wel een gaatje open voor de toekomst. Hij begrijpt dat “af en toe een signaal” nodig is. “Maar nu gaat het weer om voetbal.”