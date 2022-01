Geen kwartfinale voor Elise Mertens op Australian Open: ‘Ik heb alles gegeven, maar moeilijk om ritme te vinden’

De Rod Laver Arena baadde in een warm zonnebad maar dat haalde de spanning niet uit de lucht voor deze achtste finale tussen twee voormalige halve finalisten op de Australian Open. Zowel Elise Mertens als Danielle Collins beseften dat ze een gouden kans hadden om naar de laatste acht te trekken en die zenuwoorlog resulteerde in een vreemd matchbegin: Mertens kwam 0-3 achter maar met dank aan haar service en een plots in fouten grossierende Collins wist ze toch bij haar derde setpunt de 6-4 op het bord te zetten.

Het bleek het moment voor de 28-jarige Amerikaanse om de nervositeit wat van haar af te schudden en rustiger te worden. Ze ging weer naar 3-0 en zelfs 5-2 en kon de comeback van Mertens dit keer wel in de kiem smoren, 6-4 en alles te herdoen. In de derde set leek de Limburgse even haar hand uit te steken naar de zege – 2-1 break voorsprong – maar een ontketende Collins – ze zou eindigen met 45 winners (en 41 unforced errors) – bleef de druk hoog houden en snoeihard tegen de bal slaan. Bij 5-4 en na bijna drie uur orkaantennis resulteerde dat in twee matchpunten, knap gered door Mertens, om uiteindelijk bij matchbal drie een Belgische dubbele fout (nummer negen voor onze landgenote) het pleit te zien beslechten.

“Ik ben triest want het was echt wel close”, zuchtte Mertens na afloop. “Ik heb alles gegeven maar het was moeilijk om iets van ritme te vinden, zij sloeg van overal winners of fouten. Zelfs mijn eerste opslag knalde ze soms af. Mijn service draaide niet zoals de voorbije dagen maar dat was ook omdat zij zoveel druk legde. Zij heeft enorm veel kracht. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk ballen terug te brengen en dan op te schuiven op de baan maar dat was met haar spel niet zo eenvoudig. Ik had misschien nog iets meer haar tweede service kunnen aanpakken maar ook die was vrij wisselvallig.”

Belgisch onderonsje

Voor het derde jaar op rij gaat Mertens eruit in de achtste finale op Melbourne Park. In 2020 was Simona Halep de schuldige, vorig jaar Karolina Muchova en dit keer dus Collins. Op haar 20 grandslamtornooien was de vierde ronde zeven keer het eindstation voor Mertens. De 26-jarige Hamontse kan ergens tevreden zijn met die regelmaat maar had, zeker ook vandaag, toch graag wat meer kansen gegrepen. “Ik ben teleurgesteld dat ik niet verder ben kunnen geraken”, gaf Mertens toe. “Maar ik zat er toch wat dichter bij dan de vorige keren. Ik heb hier wel een oké niveau gespeeld. Ik zat toch bij de beste zestien speelsters, zo probeer ik het toch ook een beetje positief te bekijken.”

Voor Mertens rest nu nog het dubbelspel in Melbourne, waar ze met Veronika Kudermetova wel de kwartfinale wist te bereiken. Waarin ze morgen Kirsten Flipkens en Sara Sorribes Tormo treffen. “Ik heb hier een titel te verdedigen, hè”, glimlachte Mertens. “Maar daar tracht ik niet te veel aan te denken, ik probeer gewoon een goed team te vormen met Veronika. Een Belgisch onderonsje is daarbij altijd leuk.” En helpt mogelijk de ontgoocheling wat te vergeten.