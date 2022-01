Geen Djokovic, geen Williams: op wie moet u dit jaar letten tijdens de Australian Open?

1. Wie zijn de favorieten bij de mannen?



Ze degradeerden de afgelopen twee decennia twee generaties tennissers tot figuranten: Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Alle drie wonnen ze twintig grandslamtitels. Maar op de Australian Open ontbreken twee van de Grote Drie. De veertigjarige Federer herstelt van een knieoperatie, terwijl de 34-jarige Djokovic zijn titel niet kan verdedigen. De ongevaccineerde nummer één van de wereld is na een dagenlange vaccinatiesoap Australië uitgezet.

Zo knokt de van een blessure teruggekeerde Nadal (35) in Melbourne tegen de tijd. Daniil Medvedev (25) en Alexander Zverev (24) lijken zijn grootste concurrenten. De nummer twee en drie van de wereld zijn de voorlopers van een nieuwe generatie tennissers die staat te trappelen van ongeduld, wachtend op een machtsovername die veel langer op zich laat wachten dan voor mogelijk werd gehouden.

Beiden wisten vorig jaar een prestigieuze finale van Djokovic te winnen. De Rus Medvedev won de US Open. Samen met de Oostenrijker Dominic Thiem, die ontbreekt in Melbourne, is hij de enige tennisser van de nieuwe generatie die een grandslamtoernooi op zijn naam schreef. Zverev hield de Serviër in Tokio van olympisch goud af.

2. Wie zijn de favorieten bij de vrouwen?

Serena Williams won in haar eentje bijna vier keer zoveel grandslamtitels als de huidige toptienspeelsters bij elkaar (23 tegen 6). Sinds de veertigjarige tennisdiva in 2017 voor de laatste keer de Australian Open won, heerst er anarchie in het vrouwentennis. Van de huidige top tien wisten alleen Garbiñe Muguruza en Ashleigh Barty meer dan één grandslamtoernooi te winnen (elk twee). Williams doet niet mee in Melbourne.

Barty, de nummer één van de wereld, kan in eigen land de eerste Australische winnares worden sinds Chris O’Neil in 1978. De 25-jarige tennisster, die in 2014 ruim een jaar professioneel cricket speelde en twee jaar geleden het golftoernooi van de Brookwater Golf Club won, zegevierde vorig jaar op Wimbledon.

Barty zou in de vierde ronde Naomi Osaka kunnen treffen. De Japanse titelverdedigster kampte vorig seizoen met paniekaanvallen en leed onder de mentale druk die haar succes met zich meebracht. De viervoudige grandslamwinnares trok zich terug uit Roland Garros, waar ze geen interviews wenste te geven, en sloeg Wimbledon over. Tijdens de persconferentie van het WTA-toernooi van Cincinnati barstte ze vorig jaar in tranen uit na een vraag van een journalist. Haar doel: “Ik wil gewoon weer plezier hebben als ik op de baan sta en niet meer huilen in een perszaal.”

Ashleigh Barty kan haar derder grandslamtoernooi winnen. Beeld EPA

3. Mag er publiek aanwezig zijn in Melbourne?

Het was de bedoeling dat het eerste grandslamtoernooi van het seizoen voor volle tribunes zou worden gespeeld. Maar vorige week besloot de regering van de deelstaat Victoria vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen de capaciteit terug te schroeven naar 50 procent. “Die aanpassing van de regels betekent dat het publiek, de spelers en het personeel een uiterst veilig evenement kunnen verwachten”, stelde Jaala Pulford, de plaatsvervangende minister van Sport van Victoria. Daarnaast zijn toeschouwers verplicht mondmaskers te dragen.

Een jaar geleden golden vergelijkbare regels tijdens het grandslamtoernooi. Uiteindelijk dwong een lockdown van vijf dagen in Melbourne de organisatie van de Australian Open een groot aantal wedstrijden voor lege tribunes af te werken en werden maar kleine groepjes toeschouwers toegelaten.

De kaarten voor de wedstrijden in de komende twee weken, die al voor meer dan 50 procent waren verkocht, blijven allemaal geldig. Het gaat waarschijnlijk om de halve finales en finales. Het kan dus zijn dat de tribunes voller zijn richting het einde van het toernooi.

4. Welk verhaal is ondergesneeuwd door de Djokovic-soap?

Lange tijd werd er in het mannentennis gesproken over de Big Four, met Andy Murray als uitdager van Federer, Nadal en Djokovic. De 34-jarige Schot bereikte tussen 2010 en 2016 vijf keer de finale van de Australian Open, maar kampt al jarenlang met slepende blessures.

Mede daardoor behoort de drievoudige grandslamwinnaar (twee keer Wimbledon, één keer US Open) sinds 2018 niet meer tot de top honderd. De huidige nummer 134 van de wereld kreeg een wildcard van de organisatie om voor het eerst sinds 2019 weer mee te doen in Melbourne.

“Murray staat bekend om zijn vechtlust, passie en liefde voor het spel en ik ben verheugd om hem hier te mogen verwelkomen”, sprak toernooidirecteur Craig Tiley.