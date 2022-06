Geen Courtois, De Bruyne of Lukaku vanavond. Wie neemt de ploeg bij de hand?

De ene pendelt tussen Amalfi en Mykonos, vroeg zijn vriendin ten huwelijk en herstelt van een spierontsteking. Voor hem is de Nations League ver weg.

De andere vertrok zondagmiddag met verlof na aankomst op Brussels Airport, samen met zijn vrouw en drie kinderen.

En de laatste is toch niet fit geraakt voor de wedstrijd in Polen. Daar had de bondscoach nochtans op gehoopt. Ook hij mocht de selectie verlaten.

In Warschau zal de nationale ploeg het moeten doen zonder zijn drie sterkhouders in de centrale as. Geen Courtois, geen De Bruyne en geen Lukaku.

Een unicum is dat niet, maar in de laatste tien jaar gebeurde dat slechts zes keer. De Rode Duivels wonnen daarvan vier keer en speelden twee keer gelijk.

Nog opvallend: die zes wedstrijden werden gespeeld in een tijdspanne van twee jaar. En tegen Ierland en Burkina Faso in maart werd het drietal niet opgeroepen omdat ze meer dan vijftig caps hadden.

Zwaar programma

Van 2012 tot 2020 stond altijd wel één van hen tussen de lijnen. “Eerst en vooral, het is normaal dat sommige jongens rust krijgen”, zegt voormalig assistent-bondscoach Vital Borkelmans. “Ik zou dat misschien al sneller hebben gedaan, zeker omdat bepaalde jongens een zwaar programma hadden dit seizoen. Het is tijd dat de riem eraf gaat.

“Maar eigenlijk kun je Courtois, De Bruyne en Lukaku niet één op één opvangen bij de Rode Duivels omdat het spelers van wereldklasse zijn. Courtois is de beste doelman ter wereld en staat er altijd als het moet. De Bruyne loopt veel, speelt in één tijd, heeft de vista, kan de assists geven én scoort zelf. Hem gaan we wellicht het meeste missen. Lukaku weegt dan weer op de tegenstander, is krachtig en doelgericht. Trouwens, mocht Witsel niet spelen missen we vier sterkhouders in de centrale as. Witsel is een patron op het middenveld. Daar regelt hij alles, mensen onderschatten zijn belang.”

Toch denkt Borkelmans dat een goed resultaat in Polen zeker mogelijk is. “Omdat hun vervangers weten dat je niet veel kansen krijgt in de nationale ploeg. Zij zullen er moeten en vooral willen staan.”

Ook van enkele andere sterkhouders verwacht de T2 onder Marc Wilmots iets in Warschau. “Voor Eden Hazard is dit een uitgelezen moment om zich te tonen. Van Youri Tielemans zagen we mooie dingen tegen Wales. Hij is aan het terugkomen na een moeilijkere periode. Maar ik verwacht bijvoorbeeld ook dat Hans Vanaken een nieuwe kans krijgt. Hij heeft de laatste maanden zijn meerwaarde bewezen, zowel bij Club Brugge als bij de Rode Duivels. Hij is een van de gevaarlijkste spelers. Enfin, de coach heeft in het verleden al genoeg getest. Hij weet als geen ander wat hij aan die jongens heeft.”