Gebruikt Anderlecht Zirkzee als geheim wapen in Albanië?

Rare jongens, die Albanese perslui. Eerst legden ze Vincent Kompany op de rooster in gebroken Engels, om vervolgens meermaals met de in Europa debuterende Anderlecht-coach op de foto te gaan.

Kompany trotseerde het allemaal met de glimlach. Hij presenteerde zich ontspannen. In zijn spelersgroep is het voor de meesten wel allemaal nieuw. “Europese ervaring is uiteraard belangrijk”, zei Kompany. “Maar als mijn jongens hun niveau halen, dan gaan we mogelijkheden krijgen. De kwalificatie is in deze fase prioritair, al is de combinatie ‘winnen en lelijk voetbal’ op Anderlecht evengoed een tikkende tijdbom.”

Laçi is volgens Kompany een ploeg waarin iedereen voor elkaar vecht “als waren de spelers broers”. Dankzij die mentaliteit geraakte Laçi in de voorlaatste voorronde van de conference League. “Ze zullen hun succesformule dus niet ineens aanpassen. Laçi zal 180 minuten in een zeer laag blok verdedigen en loeren op de tegenaanval. Dat is niet makkelijk om te ontwrichten. Maar eenmaal je de openingen vindt en scoort, is het voor zulke teams moeilijk om de switch te maken.”

Mocht het nodig zijn, heeft Kompany met nieuwkomer Zirkzee, gehuurd van Bayern München, een extra breekijzer. “Hij is klaar. Hij scoort makkelijk, is technisch goed, niet traag en sterk met het hoofd. We hebben de hele markt afgezocht, hij was een opportuniteit.”

Kompany is blij met de terugkeer van Anderlecht in Europa. “Dit is een mooie eerste stap, op termijn willen we terug naar het hoogste podium. We hebben moeilijke tijden meegemaakt, maar nu zijn we er. We gaan dit allerminst onderwaarderen.”