Geblesseerd of niet, in Madrid gaat aandacht naar Kylian Mbappé

In april 2021 gaf Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez een zeldzaam interview. Zijn verschijning in El Chiringuito, een hysterische laatavondshow op de Spaanse televisie, diende om zijn Super League-project te verdedigen. Maar ook transfers kwamen toen ter sprake.

Pérez: “De mensen vertellen mij: ‘Voorzitter, koopt toch Mbappé!’”

Presentator: “En wat antwoordt u dan?”

Pérez: “Tranquilo. Rustig aan.”

Sinds de doortocht van Pérez bij El Chiringuito is het een van de codewoorden geworden, gebruikt door supporters en journalisten die over Mbappés komst naar Real discussiëren. Tranquilo.

Damagecontrol

Bij Real Madrid wanen ze zich zegezeker. PSG kan de Koninklijke morgen uit de Champions League knikkeren, met of zonder Mbappé, maar de prestigeslag denken ze te hebben gewonnen. De Franse superster zou al een tijdje zijn woord hebben gegeven aan Pérez. “Volgend seizoen speelt hij voor Real”, verzekeren mensen rond de Spaanse club. De rest errond is cinema en damagecontrol van PSG.

Zijn contract in Parijs loopt straks af. Hij wordt de duurste vrije transfer ooit, want de beloofde salarissen en tekenpremies zouden tientallen miljoenen bedragen. Mbappé zelf houdt vol dat hij nog geen beslissing heeft genomen. “Zolang er geen handtekening is gezet, doen we alles om Mbappé bij ons te houden”, zei de sportief directeur van PSG, Leonardo, vorige week.

De Franse kampioen heeft zijn sterspeler effectief een nieuw aanbod gedaan. Een jaarloon van 50 miljoen euro en een tekenpremie van 100 miljoen, wisten een aantal media de afgelopen weken. Cijfers die werden tegengesproken door de entourage van Mbappé en door PSG. Leonardo: “Het bedrag is het laatste wat we zullen invullen.”

Geen breukje

Mbappé blesseerde zich gisteren aan de voet. De medische staf van PSG vreesde door de zwelling even voor een breuk van een middenvoetsbeentje, maar scans sloten die hypotheses uit. Mbappé prijkt vandaag ongetwijfeld weer op de voorpagina’s van de Madrileense sportkranten. Sinds 1 juli 2021 heeft hij meer op de cover van Marca of AS gestaan dan om het even welke speler van Real Madrid.

Meer dan Karim Benzema, zijn beste speler. Meer dan Vinícius Junior, zijn revelatie. Meer dan Thibaut Courtois, zijn doelman. Zou een club ooit zo gesnakt hebben naar een galáctico die Real een nieuw tijdperk moet inleiden?

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez heeft van Mbappé een toptarget gemaakt. Beeld AFP

De obsessie is groot. Real-legende Iker Casillas kreeg bij een presentatie van een zakendeal vragen over Mbappé en Erling Haaland, die andere vedette op de radar van Real. “Op mijn 22ste had ik toegehapt op vragen over spelers die wel of niet naar Real zouden komen, maar op mijn veertigste weet ik dat het totaal geen zin heeft. Natuurlijk zou ik hem graag bij Real zien. Maar het hangt niet van mij af.”

Na de heenmatch, waar Mbappé uiteindelijk Courtois vloerde, wijdde huiskrant Marca zes bladzijden aan Mbappé en één aan Courtois. Eind augustus had El Chiringuito een aftelklok in zijn programma geïntegreerd. Begeleid door dramatische geluidseffecten telde presentator Josep Pedrerol af naar een transfer die er toen niet zou komen: tiktak. Het werd een steeds terugkerend element.

Donatello

In de soap die nu al bijna een jaar duurt passeert ook regelmatig een emoji van een schildpad. Een verwijzing naar een koosnaampje dat Mbappé ooit bij PSG had. Zijn ploegmaats doopten de jongste in hun kleedkamer Donatello, naar één van de vier Teenage Mutant Ninja Turtles. Zij waren in de jaren tachtig en negentig populaire cartoon- en stripfiguren. Schildpadden met een obsessie voor pizza. Zij zagen fysieke gelijkenissen met Mbappé en dreven de spot met hem.

Op de bus kreeg hij na een match lachend pizza aangeboden. Thiago Silva ging in de vestiaire nog verder. Hij gaf hem een witte doos met opschrift van Dior. Toen Mbappé het cadeautje opende, vond hij geen dure schoenen maar een masker van Donatello. Layvin Kurzawa filmde het fragment en zwierde het op Instagram. Groen lachend zette Mbappé het masker even op. Zijn maats kirden ondertussen van plezier.

Tegelijk symboliseert de schildpad de traagheid waarmee een transferdossier wordt afgehandeld. De hype heeft het alleen maar erger gemaakt.

Tiktak. Tranquilo. Tot het de oren uitkomt.

Real Madrid - PSG, morgen om 21 uur op VTM 2