Gareth Bale verlaat Real Madrid voor Amerikaans avontuur

Bale ziet zijn contract bij Real Madrid eind deze maand aflopen en voerde eerder gesprekken met Cardiff City. De 32-jarige aanvaller zocht een club omdat hij op het einde van het jaar met Wales op het WK in Qatar wil schitteren, het eerste WK voor de Welshmen in 64 jaar.

Bale werd in 2013 door Real Madrid overgenomen van Tottenham Hotspur. Met die transfer was destijds zo’n 100 miljoen euro gemoeid, waarmee hij even de duurste voetballer ter wereld was.

Bale veroverde met Real Madrid onder meer drie Spaanse landstitels en won vijf keer de Champions League, maar was de laatste jaren vooral vaak geblesseerd. In totaal speelde hij 258 matchen voor de Koninklijke, waarin hij 106 keer scoorde en 67 assists gaf. Het voorbije seizoen kwam hij slechts zeven keer in actie en maakte één doelpunt.

Bij LAFC wordt hij ploeggenoot van de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini, die overkomt van Juventus.