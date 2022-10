Ganna staat op zestig minuten van de legende: ‘Mijn waarden zijn goed’

Het snelste uur van zijn leven moet het worden, daar op de Vélodrome Suisse in Grenchen, beseft Filippo Ganna. Een cijfer durft de 26-jarige Italiaan er niet op te kleven. “Het realistische doel? Eén meter verder rijden dan de huidige afstand. De droom? De moeder aller records neerzetten. Zo hoog mogelijk.”

Vorige week kwam Ganna op de wielerbaan van Montichiari, zijn thuisbasis, in een 35 minutentest uit op 56,150 kilometer per uur. Dat was liefst een halve kilometer verder dan huidig recordhouder en Ineos-adviseur Dan Bigham. “Ja, maar nu gaat het om zestig minuten, toch een verschil. Misschien ga ik in minuut 36 wel compleet dood.”

De ‘60 in 60', zoals ex-recordhouder Victor Campenaerts vooropstelde, lijkt na een tegenvallend WK te optimistisch. Ganna raakte zijn titel vorige maand kwijt aan de Noor Tobias Foss. “Mijn waarden zijn alleszins goed”, zegt Ganna. “Hopelijk volstaat deze conditie om een nieuw record te rijden.”

Ruimtevaartlijm

Zijn Pinarello Bolide F HR is de eerste tijdritfiets die volledig in 3D is geprint. Deze technologie maakt vormen mogelijk die onmogelijk zijn met carbonvellen. Het kader is gemaakt van een legering van scandium, aluminium en magnesium. Het bestaat uit vijf delen die aan elkaar zijn vastgemaakt met ruimtevaartlijm.

Op de zadelbuis en -pen zijn ribbels aangebracht, wat zorgt voor een vermindering van de luchtweerstand. Het is afgekeken van de bewegingen van bultruggen. Het kostenplaatje van de fiets is navenant: 75.000 euro.

Volgens Campenaerts staat het vast dat het werelduurrecord zal worden gebroken. “Dat zal al na één minuut duidelijk zijn. Het is alleen de vraag met hoeveel meter.”