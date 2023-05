Gaat Evenepoel harder rijden van ketonen? ‘Een goede nachtrust is gegarandeerd’

Remco Evenepoel had net de tijdrit gewonnen, met een verbluffende snelheid en niemand die zelfs maar in zijn buurt kwam. De laatste tijdrijder moest nog over de streep komen, toen Evenepoel, in zijn trui van Belgisch kampioen, in de hotseat plaatsnam, als voorlopige snelste van de tijdrit.

Evenepoel schroefde een klein flesje open, drinkbus onder de arm, en goot de inhoud vlot naar binnen. Toen realiseerde hij zich dat hij in beeld kwam, hij wuifde en deed geen moeite om het flesje te verbergen.

Daar was ook geen reden voor: hij dronk een ketonendrankje en ketonen maken deel uit van het dieet van de moderne profrenner.

Ketonen zijn een soort superbrandstof. Ze worden door het lichaam aangemaakt bij vetverbranding. Ze leveren extra energie en ze helpen bij de recuperatie. Ketonen zijn lichaamseigen en sinds 2011 ook in synthetische vorm beschikbaar.

Wetenschappelijke studies van de voorbije jaren rekenen een winst uit van 3 tot zelfs 15 procent. Vorige maand verscheen in The Journal of Physiology een nieuwe studie van de Belgische onderzoeker Chiel Poffé. Poffé onderwierp een zogenaamde peergroep van 18 mensen aan overload training. Dat wil zeggen: een zeer intensief trainingsprogramma van tien trainingssessies in de week. De helft van de proefpersonen gebruikte in die periode dezelfde ketonen als Remco Evenepoel, de andere helft kreeg een placebo.

Aangetoond wordt dat ketonen, bij deskundig gebruik, zorgen voor een verhoogde aanmaak van de haarvaten van liefst 44 procent. Haarvaten zijn de fijnste bloedvaten in de spieren. Meer haarvaten maken dat de toevoer van bloed en zuurstof naar de spieren verhoogt, volgens dezelfde studie met 42 procent. En een toename van het lichaamseigen epo werd gemeten, met liefst 26 procent. Epo stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen. Het is de heilige graal van alle duursporten, ook van wielrennen.

Ketonen zijn geen doping. Ze worden ondergebracht bij de voedingssupplementen en het gebruik ervan kreeg groen licht van het wereld anti-dopingagentschap WADA. De Franse beweging voor een geloofwaardig wielrennen (MPCC), waarbij ook de Belgische Lottoploeg is aangesloten, spreekt zich uit tegen ketonen. Maar bij Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers en bij Soudal-QuickStep maken ketonen gewoon deel uit van het rennersdieet.

Sterker: KE1 Ketone Aid is een sponsor van Soudal-QuickStep. Dat helpt, want ketonen zijn duur. Eén flesje kost al gauw 42 euro.

Hersteldrank

Chiel Poffé is postdoctoraal onderzoeker aan de onderzoeksgroep inspanningsfysiologie van de KU Leuven. Vrij vertaald heet zijn studie: ‘Externe toediening van ketonen verhoogt EPO en stimuleert de aanmaak van bloedvaten’. Poffé: “De studie is uitgevoerd bij minder getrainde atleten. Het effect bij elite-atleten zoals Remco Evenepoel is per definitie beperkter.” En verder onderzoek is nodig. “Is de toename van epo met 26 procent een effect van ketonen? Of is dat een normale reactie op de overtrainingsperiode? We hebben het effect van inname van synthetische ketonen nog niet getest op grote hoogte. Een hoogtestage, zoals Evenepoel er twee deed in de aanloop naar de Giro, heeft vanzelf tot doel om de productie van epo te verhogen. Wat we ook nog niet hebben onderzocht is of ketonen automatisch leiden tot een stijging van het aantal rode bloedcellen.”

Opvallend: Remco Evenepoel dronk de ketonen nà de tijdrit. “Evenepoel is goed op de hoogte van het gebruik van ketonen”, zegt Chiel Poffé. “De enige manier waarop het een positief effect kan hebben, is wanneer het gebruikt wordt als hersteldrank. Er is geen positief effect als het ingenomen wordt tijdens de inspanning. En het effect is zelfs negatief tijdens een inspanning tegen hoge intensiteit. Wat we ook niet hebben getest: wat is het effect bij een lange inname? Daarom is het aangeraden om ketonen gedurende korte periodes te gebruiken. Ketonen zijn maar een klein deeltje van het verhaal. En het belangrijkste effect is nog dat het gebruik ervan de slaap verbetert. Een goede nachtrust is gegarandeerd.”