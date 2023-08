Fysiek ongemak staat de ambities van tennismoeder Wickmayer misschien in de weg

Yanina Wickmayer (33) kende een emotioneel weekend: eerst een opgave in haar laatste kwalificatiematch, daarna opgevist als lucky loser. “Ik sukkel al enkele weken met een instabiliteit in het bekken en een daaraan gekoppelde ontsteking”, verklaart ze. “Die blessure is deels een gevolg van mijn zwangerschap en bevalling. Ze veroorzaakt korte, pijnlijke blokkeringen.”

Op haar sociale media schreef ze dat er veel traantjes waren gevloeid vrijdag. “Ja, het was wel pittig. Ten eerste omdat ik de blessure die dag totaal niet had zien aankomen. Ik had volledig pijnvrij opgewarmd en dan gebeurde er zoiets tijdens het tweede punt van de match. Op de baan had ik het moeilijk”, zegt Wickmayer. “Daarna hoorde ik dat Luana (haar tweejarige dochter, FDW) mij op televisie had zien wenen en ook was beginnen te huilen. Dat was nog eens aangrijpend.”

Meer ervaring

De volgende dag kwam er beter nieuws: ze was lucky loser en kreeg dus een plaats op de hoofdtabel van de US Open. “Ik kom van gigantisch ver, was nummer 350 bij de start van het jaar. Ik ben er bijna 34 en heb een kind op de wereld gezet. Ik moet gewoon aanvaarden dat mijn lichaam soms wat gaat tegenstribbelen. Nu, ik weet nog niet of ik die eerste ronde ga spelen. Ik wil alleen de baan opgaan als ik 100 procent ben.”

Haar tegenstander in die eerste ronde, Vera Zvonareva, is vijf jaar ouder en heeft ook een kind. De mogelijkheid dat haar lichaam eveneens mankementjes vertoont, is niet onbestaand. Wickmayer lacht: “Zij is wel een ex-nummer twee van de wereld en ex-finaliste hier (in 2010 tegen Kim Clijsters, FDW). Ze heeft dus vijf jaar meer ervaring, maar ook vijf jaar meer slijtage.

“Ikzelf train nog heel graag, ik zie nog makkelijk af, matchen spelen vind ik superfijn. Maar het reizen is moeilijker en mijn dochter missen is het allermoeilijkst. De prioriteit van ons gezin is dat iedereen gelukkig moet zijn. Hier lukt haar dat want ze kan doen wat ze wil, er is zelfs een crèche waar ze kan blijven tijdens de matchen. Op andere toernooien wordt dat een moeilijker verhaal. Op het eind van 2024 ga ik een balans opmaken en mezelf eens afvragen of het allemaal nog juist zit.”

Dromen van Parijs

Het is ondertussen veertien jaar geleden dat de Belgische in New York de halve finale speelde tegen Caroline Wozniacki. Zij is recentelijk ook aan een comeback begonnen, eveneens als moeder. “We hebben al lang gebabbeld”, zegt Wickmayer. “Zij heeft twee kindjes kort na elkaar gekregen en komt nu superfit terug. Chapeau! We hebben precies allemaal de actiefste kinderen. Wozniacki en haar man (voormalig NBA-speler David Lee, FDW) zijn ook topsporters. Twee topsporters samen maken topsportkinderen. Ik denk dat we daarom zo fit zijn, omdat we de hele dag achter onze kinderen aanhollen. (lacht) Maar goed, ik voel veel respect van mijn collega’s. Ik ben niet alleen een speelster in de top honderd, maar vooral een mama.”

Een mama die op de Olympische Spelen mikt? “Dat blijft mijn hoofddoel, ja. Liefst in het enkel- en in het dubbelspel met Greet Minnen. Dat wil zeggen dat ik in de top zeventig moet staan. Verder droom ik nog van een WTA-finale en een tweede week op een grandslamtoernooi. Dat zou fijn zijn om nog mee te maken voor ik mijn rackets ophang.”