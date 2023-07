Frustratie overheerst bij het team van Kopecky: ‘Een gemiste kans’

Voor de vijfde rit stonden bij SD Worx slechts zes fietsen klaar. Lorena Wiebes startte niet door maagproblemen. “Het is geen virus”, stelde Lotte Kopecky gerust. “In een rittenkoers gebeurt het vaker dat rensters maagproblemen krijgen, maar dat maakt het niet minder jammer dat Lorena weg is. We hadden haar nog goed kunnen gebruiken.”

Het was het begin van een baaldag voor Kopecky en haar ploeg. Na mechanische pech keerde kopvrouw Demi Vollering nog voor de finale terug in het zog van de volgwagen. Stayeren, vond de jury. Twintig seconden straftijd. Vollering was zich achteraf van geen kwaad bewust. “Dit voelt oneerlijk. Ik stond lek en reed dan een stukje achter de volgwagen, maar daarna heb ik al het werk zelf opgeknapt.”

Ook Kopecky vond de tijdstraf buiten proportie. “Dit is bullshit. Als je pech hebt, probeert elke renner terug te keren in het zog van de volgwagen.”

Bij SD Worx kregen ze de tijdstraf pas na de rit door. Anders hadden ze misschien wel meegesprint voor de twee boniseconden die onderweg voor het grijpen lagen. “Twee seconden, dat is zo’n inspanning niet waard. Op de Tourmalet zal het om veel meer tijdsverschil gaan”, meende Kopecky.

Haar grootste baalmoment moest dan nog komen. Op de oplopende aankomst in Albi won Kopecky de sprint met de vingers in de neus. Het was helaas voor de vierde plek. De Duitse Ricarda Bauernfeind won na een solo van dertig kilometer, omdat de groep der favorieten naar elkaar keek en in het bijzonder richting het trio van SD Worx, waarvan Marlen Reusser nog alleen probeerde de oversteek te maken in plaats van het gat te dichten. “Dit is een gemiste kans. Misschien het lot van de dominante ploeg te zijn”, zei Kopecky.

Was het dan enkel balen? Neen. Kopecky blijft leider en dankzij haar vierde plaats en het uitvallen van Wiebes is ze met een bonus van 47 punten haast zeker van de groene trui.