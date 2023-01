Frey naar Schalke, Vanzeir misschien naar New York

“Ik praat heel veel met Dante Vanzeir, net zoals ik dat vorige zomer heel veel deed met Casper Nielsen”, reageerde trainer Karel Geraerts gisteren tijdens de persbabbel. “Ik wil dat de speler zich goed voelt en hem ondersteunen om de juiste keuze te maken.”

De transfersom blijft het grootste struikelblok. New Yok Red Bulls wil niet betalen wat Union vraagt voor de 24-jarige spits. Wel is zeker dat Vanzeir, die nog tot juni 2024 onder contract ligt bij Union, er vanavond tegen OH Leuven niet bij zal zijn. “Hij is nog niet 100 procent. Als hij volgende week hersteld is, dan reken ik op hem.”

Als Vanzeir vertrekt, lijkt Union toch nog de transfermarkt op te moeten. Het seizoen uitdoen met slechts drie aanvallers (Boniface, Eckert Ayensa en Nilsson) is riskant. “We zijn nog actief in drie competities: beker, competitie en Europa League. Aanvallers zijn superbelangrijk”, was Geraerts duidelijk.

Huur met aankoopoptie

Bij concurrent Antwerp heeft Michael Frey zijn zin alvast gekregen. Antwerp verhuurt de spits tot eind dit seizoen aan de Duitse club Schalke 04.

Sinds de Zwitser vorige week duidelijk maakte dat hij “zijn laatste wedstrijd voor Antwerp had gespeeld”, nam coach Mark van Bommel hem ook niet meer op in de kern. “Als je niet met je hoofd bij de club zit, dan gaat het gewoon niet meer”, vond de Nederlander.

Een vertrek was voor alle partijen de beste optie. Frey wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan de hekkensluiter in de Bundesliga. Schalke 04 dwong ook een aankoopoptie af. Ondanks zijn bankzittersstatuut was Frey dit seizoen goed voor negen doelpunten bij The Great Old.