Duitse outsider Lange wint Ironman Hawaï, Van Lierde vindt tas met voeding en drank niet terug en geeft op

Kailua-Kona, Hawaï, was afgelopen nacht alweer het toneel van het hoogtepunt van het triatlonjaar: de 41ste Ironman van Hawaï. Bij de mannen ging de zege naar de Duitse outsider Patrick Lange. In een recordtijd (8u01:40) werkte hij de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en marathon af. De Zwitserse Daniela Ryf (8u50:47) maakte haar favorietenrol dan weer waar bij de vrouwen bij de vrouwen. Frederik Van Lierde, onze Belgische hoop, zat lang mee in de kopgroep maar kende halfweg het fietsnummer brute pech. De winnaar van 2013 moest vijf minuten lang wachten op zijn zak met voeding en drank in de bevoorradingszone en gaf wat later op.

De 31-jarige Lange was sneller dan de Canadees Lionel Sanders (8u04:07) en de Schot David McNamee (8u07:11). De Duitser volgt zijn landgenoot Jan Frodeno, die de vorige twee edities op zijn naam schreef, op als titelhouder. Frodeno kampte al van bij de start gisteren met rugproblemen en finishte uiteindelijk in 9u15:44, ruim een uur trager dan de tijd waarmee hij vorig jaar won.

Editie om snel te vergeten voor de Belgen

Bij de mannen namen ook twee Belgische profs deel: ex-winnaar Frederik Van Lierde (38) en Bart Aernouts (33). Zij haalden de top 10 niet. Frederik Van Lierde vertoefde tijdens het zwemmen en ook in het fietsen lang in de kopgroep. Alleen toen de toppers in het wielrennen Sebastian Kienle en ex-wielrenner Cameron Wurf een versnelling hoger trapten, moest Van Lierde passen. Bewust, bleek niet veel later. Want wat was er gebeurd? In de bevoorradingszone stonden ze niet klaar met zijn tas, waarin voeding en drank zat. Van Lierde zakte aanvankelijk weg naar een dertiende plaats en gaf tijdens de marathon gedesillusioneerd op.



Bart Aernouts deed het slecht in het zwemnummer en was meteen op achtervolgen aangewezen. Na 122 kilometer fietsen lag hij op een 32ste plaats, op een kwartier van de koplopers. Tijdens de marathon, zijn specialiteit, rukte hij verder op naar de 21ste plaats na 16 kilometer. Na een puike inhaalrace werd Aernouts uiteindelijk twaalfde.

Ryf wint voor de derde keer op rij bij de vrouwen

De Zwitserse triatlete Daniele Ryf behaalde zaterdag haar derde Ironman-titel op rij. Ze finishte de triatlon in 8u50:47, voor de Britse Lucy Charles (8u59:38) en de Australische Sarah Crowley (9u01:38).



Charles voerde een groot deel van de wedstrijd het pak aan, maar ze werd op het einde van het fietsen ingehaald door Ryf. De Zwitserse, die de Ironman van Hawaï ook al in 2015 en 2016 op haar naam schreef, liep daarna een scherpe marathon (3u00:02), waarmee ze haar voorsprong op de Britse nog kon vergroten.



Bij de vrouwen nam slechts één Belgische prof deel. Alexandra Tondeur (30) finishte buiten de eerste tien.