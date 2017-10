Frederik Van Lierde vindt tas met drank en voeding niet terug en geeft op in Ironman Hawaï

Kailua-Kona, Hawaï, is vanavond en vannacht het toneel van het hoogtepunt van het triatlonjaar. Bij de mannen wordt de winnaar om 2u40 verwacht, bij de vrouwen rond 3u35. Frederik Van Lierde, onze Belgische hoop, zat lang mee in de kopgroep maar kende halfweg het fietsnummer brute pech. De winnaar van 2013 moest vijf minuten lang wachten op zijn zak met voeding en drank in de bevoorradingszone en gaf wat later op.

Frederik Van Lierde vertoefde tijdens het zwemmen en ook in het fietsen lang in de kopgroep. Alleen toen de toppers in het wielrennen Sebastian Kienle en ex-wielrenner Cameron Wurf een versnelling hoger trapten, moest Van Lierde al dan niet bewust passen. Bewust, bleek niet veel later. Want was er gebeurd? In de bevoorradingszone stonden ze niet klaar met zijn tas, waarin voeding en drank zat. Van Lierde zakte aanvankelijk weg naar een dertiende plaats en gaf tijdens de marathon gedesillusioneerd op.



Bart Aernouts deed het slecht in het zwemnummer en was meteen op achtervolgen aangewezen. Na 122 kilometer fietsen lag hij op een 32ste plaats, op een kwartier van de koplopers. Tijdens de marathon, zijn specialiteit, rukte hij verder op naar de 21ste plaats na 16 kilometer. Kan hij nog verrassen met een plaats in de toptien?



Olympisch en wereldkampioen Jan Frodeno, dé te kloppen man, zal dit jaar niet winnen in Hawaï. Hij kreeg tijdens het lopen te kampen met een blessure.