Freddy Ovett, trainingsmaat van Evenepoel en topfavoriet op WK Zwift: ‘Remco grapt al dat we met twee regenboogtruien gaan trainen’

Koers in Rwanda, Algarve en Andalusië, cross in Sint-Niklaas en Brussel. Het wielerweekend zit stampvol, want is er ook nog het WK Zwift. De topfavoriet heet Freddy Ovett (29), zoon van een olympisch kampioen en vaste trainingsmaat van Remco Evenepoel en Greg Van Avermaet in Spanje.

Hardlopen is in, zeker in het wielerpeloton, maar 1.49 op 800 meter gaat zelfs het petje van de snelste renner te boven. Freddy Ovett liep die tijd al op zijn zeventiende en was Australisch kampioen bij de juniores. Hij heeft het van geen vreemde. Vader Steve Ovett werd in 1980 olympisch kampioen op die afstand en heeft een besttijd van 1.44 achter zijn naam staan.

Ovett senior, een Brit die heroïsche duels uitvocht met zijn landgenoot Sebastian Coe (de huidige voorzitter van World Athletics) en ook een concurrent was van Ivo Van Damme, emigreerde vijftien jaar geleden met zijn gezin naar Australië. Ovett junior - met Australisch paspoort - leek ook op weg een tophardloper te worden. “Ik was top tien van de wereld bij de juniores, maar een blessure aan de knie gooide roet in het eten.”

Stagiair

Freddy Ovett leerde tijdens zijn revalidatie de fiets kennen en verhuisde naar Spanje om zijn droom na te jagen. “In 2018 werd ik stagiair bij BMC. Cool. Ik ben pas beginnen te koersen op mijn twintigste en was plots een ploegmaat van Van Avermaet, Porte en Bettiol...”

Het sprookje duurde niet lang. In elke rittenkoers waarin hij startte, stond er een DNF achter zijn naam. Te zwak voor een profstatuut. En toch is Ovett vandaag een prof. Niet op de weg, maar in gravelkoersen en Zwift-races (software voor interactieve indoortrainingen; in de virtuele wereld Watopia kun je ook tegen anderen koersen; red). “Ik rijd niet voor een ploeg, maar word gesponsord door Zwift, Specialized, SRAM en andere partners. Voldoende om rond te komen er mijn beroep van te maken. Ik woon met mijn vriendin in Denia. We hebben niks te klagen.”

Ovett heeft dan ook talent. Vorig jaar eindigde hij al tweede op het WK Zwift. Winnaar Jay Vine, die een maand geleden de Tour Down Under won, is er dit jaar niet bij en dus is Ovett de topfavoriet. “In de aanloop naar het WK heb ik in ieder geval beter kunnen trainen dan vorig jaar.”

Jay Vine, vorige maand nog de beste in de Tour Down Under, kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen Zwift. Beeld Photo News

Dat dankt Ovett aan twee Belgen. In eerste instantie Greg Van Avermaet. “Toen Greg in juli niet geselecteerd werd voor de Tour, ging hij de frustratie van zich af fietsen in Denia. Ik zag dat we op dezelfde routes fietsten en stuurde hem een bericht. ‘Hallo Greg, we waren ooit even ploegmaten bij BMC. Zou ik eens mee mogen op training?’”

Van Avermaet zei ja en gedurende drie weken waren ze onafscheidelijk. “Toen Greg naar België terugkeerde voor de najaarskoersen, trok ik naar het hoogtehotel Synchrosfera om een belangrijke gravelrace in Amerika voor te bereiden.”

Enter Remco Evenepoel. “Remco logeerde er ook. Het was zijn laatste stage voor de Vuelta. Ik wilde hem dus niet te veel storen, maar op een dag geraakten we toch aan de praat en spraken af om eens samen te trainen.”

De laatste keer was woensdag, zeker twintig trainingen met Van Avermaet en of Evenepoel gingen eraan vooraf. “Als gravelrijder moet ik lang en zwaar trainen. Greg en Remco trainen beiden graag hard en zonder veel gezaag. De klik is er al een tijdje. Als ze in Spanje zijn, gaan we altijd samen op pad.”

Toch voor 95 procent. “Als Remco tijdens een trainingsrit zijn blokjes bergop doet, dringen Greg en ik niet aan. Of het zijn te specifieke oefeningen, of het gaat gewoon te rap.”

Evenepoel, Van Avermaet en Ovett. Beeld Instagram

Ovett (1m84) is een pak groter dan Evenepoel (1m71), maar zit met 62 kilogram wel in dezelfde gewichtsklasse. Het wil echter niet zeggen dat hij Evenepoel bergop kan volgen. “Op Zwift speelt aerodynamica geen rol. Daar is het gewoon watt per kilogram gewicht. Op de weg is dat helemaal anders en Remco zit echt subliem compact op zijn fiets. Zelfs al kleef ik aan zijn wiel, vang ik nog te veel wind. Onhoudbaar. Ik heb soms echt medelijden met de wegrenners die hem moeten volgen.”

Zouden Van Avermaet en Evenepoel ook goede Zwift-renners zijn? “Greg probeerde het tijdens de lockdown en deed het niet onaardig. Remco heeft nog niet veel Zwift-wedstrijden gedaan, maar het staat buiten kijf dat hij ook daarin zou uitblinken. Op Zwift moet je veel power hebben en weinig wegen... Dan weet je genoeg. Ik ben honderd procent zeker dat Remco ook met sprekend gemak wereldkampioen Zwift kan worden, maar laten we hem daar nog even van weghouden, dan maak ik ook nog kans om te winnen. (lacht) Remco grapte woensdag nog: hopelijk is dit onze laatste trainingsrit samen waarin we niet allebei in de regenboogtrui rijden.”

Samen lunchen

Naast trainingsmakker mag Ovett zich ook een vriend van de twee Belgische wielerkampioenen noemen. “Op rustdagen gaan we al eens samen lunchen - Greg kent alle goede restaurants in de buurt . Wanneer er een lange training op het menu staat, kan een taartje en koffie niet ontbreken. Ik moet toegeven, het is niet evident om die twee te snel af te zijn en ook eens te kunnen trakteren. Als het mij lukt om zaterdag de wereldtitel te pakken, zal ik de volgende keer zeker wél betalen.” The pressure is on. “Mijn vader werd nooit wereldkampioen in de atletiek. Het zou enorm trots zijn, mocht het mij wel lukken.”