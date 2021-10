Franse pers spot met ‘vervloekte generatie’ na nederlaag Rode Duivels: ‘Razend, voor de tweede keer’

▶ Bekijk de samenvatting van België-Frankrijk:

So Foot

‘Vervloekte generatie’

Volgens de Franse voetbalnieuwssite So Foot hadden de Rode Duivels alles in handen, maar “bevestigden ze uiteindelijk toch opnieuw hun status van ‘vervloekte’ in plaats van ‘gouden Generatie’”. Na een uitstekende eerste helft van onze landgenoten, hadden de Fransen bij de rust maar één hoop, klinkt het: “Dat de citroenen (verwijzende naar de zure reacties van de Belgen, red.) het interne tricolore vuur deden aanwakkeren.”

“En jawel, we waren dan alles behalve een hele match lang goed, we hebben op z’n minst bewezen dat dit vuur nog brandt”, gaat So Foot verder. “Met dank aan de Belgen: zij lieten hun wapens in de kleedkamer achter en stelden zich tevreden met het masker dat ze ook tegen Portugal op het voorbije EK lieten zien. Grote fout, tegen een Frankrijk dat aan enkele kruimels genoeg heeft om een taart te bakken.”

Eindoordeel: “Door louter één semester goed te werken, ben je nog niet geslaagd op het einde van het jaar.”

RMC

‘Fransen gaven Belgen een lesje’

“België kreeg dé kans om een van de pijnlijkste bladzijden uit zijn geschiedenis om te slaan en weer op het goede spoor te komen. Maar dat is niet gelukt”, opent de Franse radiozender RMC zijn wedstrijdverslag. “Het Franse team gaf de Belgen een lesje in volharding. Een wedstrijd win je niet alléén met voetbalkwaliteiten.”

“Nochtans was het wel degelijk een speciale match voor België, dat de halve finale op het WK duidelijk nog niet vergeten was. Dat bleek ook: het Franse volkslied werd voor de aftrap uitgefloten. Carrasco zette de Rode Duivels op voorsprong, de onstuitbare Lukaku scoorde de 2-0. Maar in de tweede helft nam Frankrijk het commando over. Met succes. Dit is een geweldige manier om door te stoten naar de finale. Onze Belgische buren moeten de kelk intussen tot op de bodem ledigen.”

L’Équipe

‘Geen revanche waar België van droomde’

Sportkrant L’Équipe zag de Belgische revanche in rook opgaan: “In de 87ste minuut dacht Lukaku de revanche te verwezenlijken waarvan ze droomden. De spits stond echter enkele centimeters buitenspel. Hernandez leidde Frankrijk naar de zege. Daar had bij rust niemand zijn geld op durven zetten, en dat is een understatement. In de tweede helft was België echter nergens, mentaal en fysiek niet sterk genoeg.”

‘Le seum, deux fois’, zo kopt de krant. Razend, voor de tweede keer.