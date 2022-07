Franse commissie: autoriteiten faalden bij Europese voetbalfinale

Voor aanvang van de Europese finale trad de politie keihard op tegen supporters die in lange rijen bij de hekken stonden te wachten. Tientallen fans, zowel Engelse als Spaanse, kregen traangas in hun gezicht gespoten, onder wie kinderen en gehandicapten. Ook journalist Jason Burt van de krant Daily Telegraph kreeg de volle laag. De wedstrijd begon uiteindelijk een halfuur te laat. Voor Liverpool-fans was het een traumatische ervaring, zeker met de Hillsborough-ramp uit 1989 in het achterhoofd.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin legde de schuld meteen bij de Engelse fans. Hij beweerde dat 30.000 tot 40.000 van hen met valse kaarten, of zonder kaarten, naar het stadion in de grimmige buitenwijk Saint-Denis waren gekomen. De Europese voetbalbond UEFA zei later dat dat aantal niet meer dan 2.700 was. Nu is gebleken dat het digitale toegangssysteem geldige kaarten niet herkende, waardoor er zich lange rijen vormden. Zelfs kaarten die Liverpool-speler Andy Robertson had weggeven werkten niet.

Roofbendes

Daar kwam bij dat er een staking bij de spoorwegen was en tientallen fans het slachtoffer zijn geworden van plaatselijke roofbendes. Opmerkelijk is dat beelden van de veiligheidscamera door de Franse autoriteiten waren gewist, ondanks de wetenschap dat er een onderzoek zat aan te komen. Dat onderzoek is nu vooral gebaseerd op tientallen getuigenverklaringen. “Iedereen deed maar wat, zonder dat er enige coördinatie was”, zo omschreef hoofdonderzoeker Laurent Lafon de wanorganisatie.

In het onderzoeksrapport ‘Een te vermijden fiasco’ staat dat de regering van Emmanuel Macron de schuld bij Liverpool-fans had gelegd om de aandacht af te leiden van het eigen falen. De politie handelde alsof het te maken had met Engelse hooligans uit de jaren tachtig. In werkelijkheid waren de gewelddadige banlieuejongeren een probleem. Het nationale stadion in het noordoosten van de hoofdstad moet immers een belangrijke rol spelen bij het WK rugby in 2023 en de Olympische Spelen het jaar daarop.