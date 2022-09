Franse bondscoach Thomas Voeckler spuit mist over WK-kansen Alaphilippe: ‘Zelfs ík kan niet inschatten of Julian 100 procent zal zijn’

Thomas Voeckler (43) die een grimas trekt. Hij deed het jaren op de fiets, maar nu ook als Franse bondscoach bij elke vraag over Julian Alaphilippe. ‘Titi’ spuit een rookgordijn rond de paraatheid van zijn kopman. Hij praat liever over de Belgen. ‘Als ik één Belgische renner mag naturaliseren, kies ik Wout boven Remco.’

We spreken Thomas Voeckler in een plastic campingstoel. Het bungalowpark naast de spoorweg, waar de Franse federatie logeert, verschilt dag en nacht met het viersterrenhotel van de Belgen. “Bof. We zijn niet naar Australië gekomen om in de Sheraton te slapen. We zijn hier om te presteren en daar is alles hier voorhanden.”

De Franse wegrenners kwamen pas dinsdagochtend aan in Australië. Waarom zo laat?

“We hebben dat beslist na overleg met jetlag- en slaapspecialisten.”

Na de GP Montréal vlogen Christophe Laporte, Romain Bardet en Benoit Cosnefroy van Canada naar Parijs om vier dagen later terug te vertrekken naar Australië. Zo’n dubbele reis kruipt toch in de kleren?

“Ik heb er met Laporte over gepraat. Misschien is het fysiek beter om vroeger naar Australië af te reizen, maar nu konden mijn renners langer bij hun familie blijven. De één à twee procent dat ze fysiek minder zullen zijn door de jetlag weegt voor mij niet op tegen de extra familietijd en mentale rust. Mocht het zondag fout lopen, zullen we de jetlag niet als excuus gebruiken. Alle onze profrenners mochten trouwens ook businessclass vliegen.”

Die investering kan de Belgische bond niet aan.

“Tot onvrede van de Belgische renners, heb ik gelezen.” (grijnst)

Je bent goed op de hoogte.

“Ik snap hen. Ik ben in economyclass naar hier gereisd. Ik ben 1m74 en heb niet de langste benen, maar had toch weinig ruimte. Voor een rennerslichaam is zo’n krappe vlucht van twintig uur zo laat op het seizoen niet verantwoord. Ik vond een vlucht in businessclass noodzakelijk voor onze profs. Het is niet dat ze luxebeesten zijn, maar voor hun slaapritme en benen kan het doorslaggevend zijn.

“Pas op, ook voor onze federatie was het een harde financiële noot om te kraken. Ik heb nog geprobeerd een korting te krijgen, aangezien de renners de champagne en menu à volonté van businessclass toch niet aanraken, maar dat is niet gelukt. Na de twee wereldtitels met Julian heb ik echter krediet opgebouwd, dus ging de federatie mee in mijn verhaal. Waren we de voorbije WK’s twaalfde en vijftiende geëindigd, dan had ik het misschien niet voor elkaar gekregen.”

Beeld BELGA

Twee wereldtitels in twee jaar tijd. Waarom ben jij een succesbondscoach?

“Dat ben ik niet. In Yorkshire was ik er ook al bij en haalden we zelfs de top twintig niet. Als ik die koers opnieuw zou mogen doen, zou ik dezelfde tactiek kiezen. Ik word liever elfde als we all-in gegaan zijn voor de zege, dan derde worden en nooit gekoerst hebben om te winnen.”

Het is wel gemakkelijk gezegd met zo’n sterke ploeg.

“We hebben een goeie ploeg, maar het wordt toch anders dan vorig jaar. Toen stond alles in het teken van Julian. Nu kan zelfs ik niet inschatten of Julian honderd procent op niveau zal zijn.”

De Franse bondscoach zal toch wel weten hoe het met zijn kopman is gesteld?

“Mentaal is Julian honderd procent klaar voor dit WK. Of dat fysiek ook zo is, zullen we pas zondag weten.”

Ik neem aan dat je de voorbije weken toch elke dag met Alaphilippe hebt gebeld?

“Niet elke dag. Wel genoeg. Suffisant. Ik ken Julian al lang. We hebben nog samen gekoerst. Ik weet hoe hij functioneert en wat hij nodig heeft.”

Onvoorwaardelijke steun?

“Zeker, maar ook niet te veel gepamper. Ik weet nog waar ik was, toen hij viel in de Vuelta. Ik was in de winkel met mijn dochter op zoek naar schoolgerief. Het was un coup de tête toen ik het nieuws kreeg. Ik heb enorm gevloekt, maar toen Julian ’s avonds belde, heb ik hem gezegd dat hij niet moest blijven jammeren. Vooruitdenken was de enige optie. Als hij niet tijdig klaar geraakte, zouden we met achten starten. Lukte het wel, was hij onze negende man. Ik ben blij dat Julian erbij is. Voor de sfeer is zijn aanwezigheid een surplus.”

Volgens zijn trainer/neef Franck kon Alaphilippe enkel top zijn op het WK als hij de Vuelta had uitgereden?

“Ik geef Franck gelijk. Als je Julian elke dag zag groeien in de Vuelta, was ik honderd procent zeker dat hij nu supersterk geweest zou zijn, als hij had uitgereden. Het is ook een parcours op zijn lijf geschreven. Misschien is hij nu ook sterk, maar die zekerheid heb ik niet.”

Is hij dan nog uw kopman?

“We kunnen met verschillende renners winnen.”

U start dus met meer dan één kopman?

“Dat heb ik niet gezegd, enkel dat er verschillende renners van ons wereldkampioen kunnen worden.”

Hebt u daarom alsnog Cosnefroy laten overvliegen na zijn zege in Québec?

“Benoit is in vorm, maar dat geldt voor al mijn renners: Bardet, Sénéchal, Laporte, Madouas. Elk van hen heeft de voorbije weken iets laten zien. Ik weet wie van hen zondag de beste zal zijn, maar die info is niet voor de pers bestemd.”

Ik doe toch een gok: Madouas.

“Goeie gok. Valentin heeft een sterke Tour gereden en weet al lang dat hij het WK rijdt. Hij kon zich dus tot in de puntjes voorbereiden. Speciaal voor dit WK heeft hij de koersen in Canada laten schieten en gekozen voor de Ronde van Luxemburg. Bovendien wordt hij in koers minder geschaduwd dan Laporte of Julian.”

Ook Arnaud Démare is in vorm, maar hem laat je thuis.

“Dit parcours is te zwaar voor een sprinter. Arnaud is nooit in aanmerking gekomen voor een selectie.”

Is het parcours dan ook te zwaar voor Wout van Aert?

“Non. Van Aert kan op elk parcours wereldkampioen worden en is de favoriet. Alweer. Ik herinner mij nog goed de Tour of Britain van vorig jaar. Ik was toen op vakantie en lag op het strand, toen Julian belde: ‘Van Aert is veel sterker dan ik. Hij gaat ons kapot rijden.’ Ik antwoordde: ‘Juju, écoute. Ik heb liever dat je nu nog niet honderd procent bent, maar binnen twee weken wel.’ We hebben in Leuven niet tegen Van Aert gekoerst. Andere landen hebben dat wel gedaan, maar wij hebben onze eigen koers gereden.”

Beeld BELGA

En dat was de koers op 180 km van de streep dynamiteren met Cosnefroy.

“Het plan was om dat al op 220 km van de streep te doen met Cavagna, maar Rémi was net voordien lek gereden. Julian heeft dan maar Cosnefroy de wei ingestuurd. We hebben alle andere ploegen moe gemaakt.”

Als je in een match tegen PSG vier verdedigers op Mbappé zet, geef je een vrijgeleide aan Neymar en Messi.

“Ik heb dat vorig jaar na het WK gezegd. Mooi, hé?”

België heeft dit jaar wel twee kopmannen: Evenepoel en Van Aert.

“Van Aert heeft al gezegd dat Evenepoel mag aanvallen. Als Van Aert en Evenepoel hun ding kunnen doen, zijn ze op hun terrein bijna niet te kloppen, maar in koers wint niet altijd de beste. Wij gaan echter niet ‘anti Belgique’ koersen, want dan zet je anderen zoals Girmay, Van der Poel en Pogacar in een zetel. Wij koersen niet om iemand te doen verliezen, maar om zelf te winnen.”

Welke landen gaan de koers controleren?

“Geen idee, het is alvast niet aan ons om dat te doen. Met een Julian in de topconditie van Van Aert en Evenepoel hadden we dat wel gedaan.”

Als je Van Aert of Evenepoel kon naturaliseren. Wie zou je dan kiezen?

“Op dit parcours Van Aert. Ook al omdat hij geen Vuelta à fond heeft gereden zoals Evenepoel. Mijn copain Sven Vanthourenhout heeft echt wel een privilege door zulke twee kampioenen in zijn ploeg te hebben. Voilà, nog wat extra druk op zijn schouders.”