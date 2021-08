Franse bokser Aliev protesteert met sit-in na diskwalificatie

Zijn tegenstander, Frazer Clarke uit Groot-Brittannië, liep snijwonden op boven zijn gezicht bij wat de scheidsrechter beschouwde als een opzettelijke kopstoot van Aliev. Clark won daardoor de partij met nog vier seconden te gaan in de tweede ronde. Toen de scheidsrechter het bevel gaf te stoppen, werd Aliev woedend, schopte de gebitsbeschermer die hij had uitgespuwd en maakte beledigende gebaren met zijn armen terwijl hij door de ring ijsbeerde.

Het volgende half uur bleef de in Moskou geboren bokser in een hoek buiten de ring staan, verliet toen de arena na een gesprek met een groep officials, om ongeveer een kwartier later terug te keren en zijn sit-in te hervatten. “Het is totaal oneerlijk. Ik was de wedstrijd aan het winnen”, vertelde de 26-jarige aan verslaggevers nadat hij uiteindelijk zijn plek in de Kokugikan Arena in Tokio had verlaten. “Ik werd gewoon gestopt zonder enige waarschuwing en ze vertelden me ‘je hebt verloren’. Dus ik denk dat het een daad van sabotage was.” De eerste ronde was met 3-2 naar Aliev gegaan.

“Ik heb me mijn hele leven getraind voor dit evenement, dus kwaad worden om zoiets is normaal,” voegde hij eraan toe.

Clarke, die met de overwinning in ieder geval brons veiligstelde, zei dat hij meeleefde met de Fransman en dat hij na de wedstrijd naar hem toe was gelopen om te proberen hem te kalmeren. “Ik heb zelf ook in dit soort situaties gezeten”, zei de Brit. “Vaak denk je niet met je hoofd, maar met je hart en zijn je emoties helemaal van slag.”

Clarke zei dat hij een zware wedstrijd had verwacht, nadat hij zes weken geleden van hem had verloren, hoewel hij opmerkte dat hij hem in het verleden twee keer had verslagen. “Hij is een goede vechter... Ik wilde niet dat hij zijn reputatie zou beschadigen of onbeleefd zou zijn tegen de juryleden en officials, want die doen alleen maar hun werk. Ik probeerde hem een beetje advies te geven. Deze dingen gebeuren. Ik heb veel ups en downs gehad in mijn carrière. Dit is een dieptepunt voor hem. Ik ken hem, hij is een goed mens, ik geloof dat hij een kampioen zal worden.”