Franky Vercauteren begint aan opdracht bij Cercle met nederlaag tegen Lierse

Franky Vercauteren heeft zaterdag op het veld van SK Lierse een debuut in mineur beleefd als coach van Cercle Brugge. De Bruggelingen openden de twaalfde speeldag van de heenronde in de Proximus League (1B) met een 3-2 nederlaag op 't Lisp.

Vercauteren verloor als coach nog nooit van Lierse, maar stond na amper 20 minuten wel al 2-0 in het krijt. Aurelien Joachim (13.) en Frédéric Frans (19.) stonden aan het kanon. Na de pauze kopte Jérémy Taravel (52.) de aansluitingstreffer tegen de touwen. Pierre Bourdin (69.) bezorgde Lierse opnieuw een dubbele voorsprong. Crysan (77.) gaf de Bruggelingen hoop, maar verder kwam Cercle niet.

De troepen van Vercauteren, die José Rigo afloste als coach, dreigen de aansluiting met leiders OH Leuven en Beerschot-Wilrijk (22 punten) helemaal te verliezen. Cercle (19 punten) is derde, voor Roeselare (17) en Union (14). William Still, de jongste coach in het Belgische profvoetbal, pakte zijn eerste driepunter met Lierse, dat Westerlo (11 ptn) bijbeent. Tubeke (6) blijft ook na deze speelronde de rode lantaarn.

Vanavond (20u30) gaat Westerlo op bezoek bij Roeselare. Beerschot-Wilrijk en OH Leuven werken morgen (16u00) de topper van de twaalfde speeldag af. Beide ploegen kunnen mits een overwinning een grote stap zetten richting eersteperiodetitel. Union en Tubeke sluiten de speeldag maandagavond (20u30) af.