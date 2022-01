Frankrijk verplicht vaccinatie voor topsporters: wielerploegen voorbereid

Het wetsvoorstel om de vaccinatiepas in te voeren, werd gisteren goedgekeurd door het Franse parlement. De GP La Marseillaise krijgt op 30 januari de primeur: renners die niet ingeënt zijn, mogen niet starten. Idem voor de belangrijke koersen in de weken en maanden nadien. Dreigt er een probleem? Alvast niet voor Wout van Aert, die Parijs-Nice en Parijs-Roubaix op zijn programma heeft staan. “Iedereen die voor die koersen voorzien was, voldoet aan de Franse voorwaarden”, laat woordvoerder Ard Bierens weten. “Wij hoeven geen plannen te wijzigen.”

Zelfde geluid bij QuickStep-Alphavinyl. “We hebben alles van kortbij opgevolgd en waren voorbereid op verschillende scenario’s”, zegt teamarts Toon Cruyt. “We hebben wat haast gemaakt de voorbije maanden en hebben alle renners en al het personeel dat de klassieke campagne doet een tweede keer gevaccineerd.”

Aan de boosterprik zijn ze op veel plaatsen nog niet toe in het peloton. Voor topsporters is het beter om dat te doen in een koersluwe periode, omdat het spuitje mogelijk een weerslag kan hebben op de prestaties. “Onze klassieke renners krijgen hun booster na het voorjaar”, zegt Cruyt. In Frankrijk krijg je daar tot zeven maanden voor na de tweede vaccinatie.

Ook Greg Van Avermaet krijgt zijn booster eind april. Hij is al sinds mei vorig jaar dubbel gevaccineerd, maar hij voldoet op een andere manier aan de regels: hij heeft eind november corona gehad en heeft een herstelcertificaat dat zeven maanden geldig is. “Was ik niet ziek geworden, dan had ik mijn booster al genomen”, zegt de renner van AG2R-Citroën. “Nu kwam het te kort op mekaar. Ik ben zeker voorstander van vaccinatie, ik zou niet willen dat iemand denkt dat ik een soort Djokovic ben.”

Over naar Lotto-Soudal. Ook daar volgen ze de steeds veranderende regels van nabij op. “Er zijn heel wat wedstrijden in Frankrijk, dus veel renners en personeel zijn betrokken, maar onze artsen verwachten geen grote problemen”, zegt woordvoerder Thijs Roelen. De ploeg rijdt de races die voorzien waren, te beginnen met La Marseillaise.

De Belgische teams en renners krijgen een pluim van bondsdokter Kris Van der Mieren voor hun vooruitziendheid en organisatie. “Ik weet niet of het overal zo is”, zegt hij. “Ik kan me voorstellen dat ze bij een aantal ploegen plots wel met een probleem zitten.”