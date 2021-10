Frankrijk klopt Spanje in finale Nations League na buitenspelbeslissing: ‘Op deze manier verliezen doet veel pijn’

Karim Benzema wiste in de 66e minuut de 1-0 van Mikel Oyarzabal (64') uit met een knappe plaatsbal in de winkelhaak. Kylian Mbappé trok in de 80e minuut de overwinning over de streep.

“Zowel op collectief als persoonlijk vlak wou ik echt een trofee winnen met de Franse nationale ploeg, vandaag is dat een feit”, reageerde Benzema, die pas sinds het EK van eerder dit jaar opnieuw geselecteerd wordt door Didier Deschamps. “Het was een moeilijke wedstrijd tegen een heel goed team. Maar we hebben karakter getoond, dit team geeft nooit op. Dat hebben we vandaag nog eens bewezen. Dat is wat grote ploegen doen: niet panikeren, geduldig zijn en het goede moment afwachten.”

“We begonnen slecht met een eerste helft waarin we gedomineerd werden”, vervolgde Paul Pogba voor de microfoon van M6. “We moesten reageren en twee minuten na de openingsgoal scoorden we. Het is waar dat we beter moeten doen, dat weten we, maar het resultaat is uiteindelijk de eindzege. Als we zo moeten winnen, waarom niet? Het is altijd goed als je een trofee wint. We zijn nooit verzadigd. We hebben een halve finale gespeeld tegen een sterk team als België en een finale tegen Spanje, dat spelers met veel kwaliteiten heeft. En we wisten telkens er weer bovenop te komen”, verwees de middenvelder naar het feit dat Frankrijk zowel tegen de Rode Duivels als tegen Spanje een achterstand wist om te buigen.

Buitenspel?

De Spaanse aanvoerder Sergio Busquets verklaarde dat zijn ploeg nog stappen moet zetten om prijzen te pakken. “Dit is jammer, ik denk niet dat we het verdienden om te verliezen”, zei de middenvelder op de Spaanse televisie. “Het tweede doelpunt leek buitenspel. Mbappé stond buitenspel, maar de ref zei dat Eric Garcia de bal wilde spelen, wat het buitenspel ophief.” Bij de Spanjaarden werd er twijfelachtig gereageerd op de nieuwe buitenspelregel: omdat Garcia de bal bewust beroerde, begon er volgens de nieuwe regelementen een nieuwe fase. Mbappé daardoor geen buitenspel, waardoor hij kon afwerken.

“Er zijn nieuwe regels en elke ref interpreteert die zoals hij wil, vandaag in het voordeel van Frankrijk”, vulde Aymeric Laporte aan. “Maar daar wil ik niet te lang bij stilstaan. Dit is een pijnlijke nederlaag. Maar we hebben getoond dat we een goede ploeg hebben ondanks de jonge leeftijd van veel spelers.”

De Franse Kylian Mbappe (l) en de Spaanse Eric Garcia die de bal probeert weg te spelen. Beeld Photo News

Garcia zelf reageerde vol ongeloof. “Wat had ik dan moeten doen? Opzij stappen en Mbappé laten lopen? Hopelijk passen ze deze regel in de toekomst aan, want om op deze manier te verliezen doet veel pijn.”

“Ik ben heel fier op mijn spelers”, stelde de Spaanse bondscoach Luis Enrique dan weer. “Ze waren in staat te verdedigen op een van de beste voorhoedes ter wereld. In de halve finales hebben we Europees kampioen Italië verslagen en in de finale speelden we tegen de wereldkampioen, zonder ons klein te voelen.”