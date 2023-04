Francorchamps tankt vertrouwen voor tweejarige F1-deal

Als de Zuid-Afrikanen hun dossier voor een grand prix op het circuit van Kyalami niet in orde krijgen, dan staat Francorchamps met stip op één om over te nemen en een nieuw contract voor 2024 en 2025 te krijgen. Op dit moment heeft België na de race van eind juli geen contract meer en is er dus nog geen sprake van een Belgische grand prix in 2024. Tenzij Kyalami straks de doodsteek krijgt.

Vanessa Maes, hoofd van de organisatie in Francorchamps, wil dat op geen enkele manier ontkennen of bevestigen. Maar op de vraag of de koers van dit jaar echt de allerlaatste Belgische GP is, zegt ze wel: “Ik ben nu veel optimistischer dan een jaar geleden.”

Niet het minst omdat er hoog bezoek is geweest en ze alleen maar lachende gezichten zag. “Er kwam deze maand een delegatie van de F1 Group langs. Twee dagen, om eens rustig te bekijken wat we allemaal aan het circuit hebben veranderd om van de volgende grand prix een nog groter succes te maken dan in 2022. We maken ons sterk dat Francorchamps nu volledig beantwoordt aan het lastenboek van de F1 Group. Binnenkort is er een nieuwe meeting gepland met de mensen van de F1 Group, deze keer met onze voorzitter Melchior Wathelet erbij.”

Geldproblemen

Alleen is nog altijd niet bekend of Kyalami de deadline van 31 maart heeft gehaald. In Francorchamps zitten ze dus op de nagels te bijten. Uit officieuze informatie in de paddock ziet het er alvast niet goed uit voor het circuit in de buurt van Johannesburg.

Het nodige geld voor de verbouwingen aan het circuit raakt daar niet op tafel. De denkpiste zou nu vooral in de richting van een nagelnieuw circuit op een andere locatie in (Zuid-)Afrika gaan. Inderdaad, zo’n dossier dat toch wel een jaar of twee in beslag kan nemen. En met een contract van twee jaar zouden ze in Francorchamps al helemaal in de wolken zijn.

Een contract voor twee jaar lijkt op het eerste gezicht niet optimistisch, maar getuigt wel van nuchterheid. Vanaf 2026 gaat immers een nieuw technisch reglement in, met motoren die draaien op synthetische brandstof. De Volkswagen-groep, die achter de schermen zwaar inzet op die oplossing om de verbrandingsmotor ook voor Jan Modaal op de markt te houden, stapt met dochtermerk Audi vanaf dan in de formule 1.

Dat de formule 1 er vanaf 2026 helemaal anders uitziet, zal ongetwijfeld ook een impact hebben op de kalender. Er komt al minstens een Duitse grand prix bij. Ongetwijfeld volgen nog meer verschuivingen. Of hoe het een strijd zal blijven om op die F1-kalender te geraken.