Francky Dury verlaat Zulte Waregem zonder rancune: ‘Het is echt heel mooi geweest’

Geen coach in België die in het moderne voetbal langer voor dezelfde club werkte als Francky Dury bij Zulte Waregem. Toch geldt ook voor hem de harde wet: geen resultaat, dus ontslag.

Dury (64) werd na de 0-2-nederlaag tegen leider Union aan de deur gezet. Zulte Waregem is na negentien speeldagen voorlaatste met zeventien punten.

“Ik had liever een ander afscheid gehad, maar al bij al valt het mee”, zegt Dury. “Dit is niet in één nacht beslist. Wat men ook over mij beweert, ik heb altijd met de club meegedacht en naar oplossingen gezocht. Nu was dat niet anders. Het verplaatsen van de deadline van mijn contract van 2024 naar 2022 vorige zomer is daarvan toch het beste bewijs?”

Rancuneus is Dury naar eigen zeggen niet. “Ik neem niemand iets kwalijk.” Maar een andere functie opnemen binnen de club, nee, liever niet. “Technisch directeur, raadgever, coördinator, you name it. Dan zit je in de tribune en kijk je als een schoonmoeder over de schouder van het nieuwe trainersduo mee. Ik wil mezelf absoluut niet vergelijken met Alex Ferguson, maar ik zag hoe die bij Manchester niet anders kon dan het falen van zijn opvolger David Moyes te bekritiseren. Daarom zei ik van meet af: als ik hier stop als trainer is het om de club te verlaten.”

Twee bekers

Het bestuur wijt de breuk aan de gebrekkige resultaten. Was dat echt de enige reden? “Als je zeventiende staat na de helft van de competitie klopt er iets niet”, vertelt Dury. “Maar mij ging het vooral om het stoppen van de negativiteit die in de club was geslopen, want dat had een directe weerslag op mijn groep. De vijandigheid op de parking na onze terugkeer uit Seraing deed bij mij een lichtje branden. Dat heb ik gesignaleerd.”

Onder Dury won Essevee twee keer de Beker van België (in 2006 en 2017) en werd de club vicekampioen in 2013. “Het is toch echt heel mooi geweest”, zegt Dury. “Dat vooral wil ik onthouden, zonder wrange gevoelens.”

Assistenten Davy De fauw en Timmy Simons moeten de club nu op het juiste spoor brengen. Dury gelooft alvast in hun kwaliteiten. “Ze zijn jong, maar Hernán Losada deed het toch ook bij Beerschot en die jonge Edward Still nu bij Charleroi. Met de nodige versterking deze winter moet het hen zeker lukken. Ja, ik heb de voorbije weken aan het bestuur laten weten wat de groep extra kan gebruiken. Of ze mijn adviezen zullen volgen is mijn zaak niet meer.”