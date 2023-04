Formule 1: Verstappen haalt zijn neus op voor de sprintrace

Charles Leclerc noteerde tijdens de laatste kwalificatiesessie een tijd van 1:40.203, waarmee hij iets sneller was dan wereldkampioen Max Verstappen. De kwalificaties werden tweemaal tijdelijk onderbroken. Zowel Nyck de Vries (AlphaTauri) als Pierre Gasly (Alpine) raakte dezelfde muur op het stadscircuit in Bakoe. Ze kwamen met de schrik vrij.

Het was in Bakoe de eerste keer dat de startvolgorde voor een grand prix niet op zaterdag maar al op vrijdag werd bepaald, met op zaterdag een sprintrace en een bijbehorende kwalificatie. Dat gebeurt dit jaar nog vijf keer en Verstappen vindt het helemaal niets.

“De sprintraces voegen waarschijnlijk meer chaos toe, maar je krijgt gedurende die race een vrij duidelijk beeld van wat er de volgende dag gaat gebeuren. Dat neemt de spanning weg voor het hoofdevenement.”

DNA behouden

Verstappen liet zich bij de vorige race in Melbourne ook al kritisch uit over de plannen om het aantal trainingen te verminderen en meer ruimte te geven voor racen. “Ze moeten wel uitkijken dat ze niet het hele DNA van de formule 1 veranderen.”

In Bakoe herhaalde de coureur van Red Bull zijn bedenkingen. “Als we de kalender alsmaar uitbreiden en de raceweekeinden steeds langer maken, vraag je je op een gegeven moment wel af of het het waard is. Ik hou van winnen, er is natuurlijk het salaris en alles. Maar is het ook een goed leven? Ik heb een contract tot eind 2028 en dan zullen we het opnieuw bekijken.”

Vandaag om 10.30 uur beginnen de kwalificaties voor de sprintrace, vanaf 15u30 is er de sprintrace zelf. Zondag start de GP van Azerbeidzjan om 13 uur.