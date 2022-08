Formule 1-rijders willen 'historische race' op circuit van Spa-Francorchamps niet kwijt

De toekomst van de race in Spa-Francorchamps is onzeker. Het contract loopt af en er is nog geen nieuw akkoord. De onderhandelingen verlopen volgens de directie van het circuit moeizaam. Het lijkt erop dat races op andere continenten, zoals Amerika en Afrika, enkele traditionele races in Europa zullen verdringen van de racekalender. “Het zou heel jammer zijn. Het gaat vooral om geld tegenwoordig, omdat het business is. Spa is een historische race voor de Formule 1 en die zou altijd moeten blijven bestaan, net als Monaco en Monza”, aldus Norris.

Van wereldkampioen Max Verstappen is bekend dat hij het circuit in België rekent tot zijn favorieten. De Nederlander zei eerder al dat het bijzonder spijtig zou zijn als België van de kalender zou verdwijnen. “Het is een prachtig circuit, ook met de recente veranderingen, en fantastisch om op te rijden met een Formule 1-auto.”

‘Deel van DNA’

Zijn teambaas Christian Horner van Red Bull heeft de internationale autosportfederatie FIA opgeroepen een aantal historische races in de Formule 1 te beschermen. Hij noemde Monaco, Silverstone, Spa en Monza. “Dat zijn de grote races, de historische races, en ik denk dat we die moeten behouden. Het is geweldig dat er nieuwe circuits bijkomen en dat er interesse is, maar je moet wel die geschiedenis hebben. Deze races maken deel uit van ons DNA.”

De Formule 1 telt dit jaar 22 races. Dat zouden er 23 zijn geweest als Rusland niet was geschrapt vanwege de oorlog met Oekraïne. Volgend jaar kan de kalender nog verder uitdijen, aangezien ook al races zijn voorzien in Las Vegas en Qatar. Het circuit in het Chinese Shanghai heeft ook nog een contract, maar door het coronavirus is het onduidelijk of daar volgend jaar een race kan worden gehouden. Het is ook geen geheim dat de koningsklasse vanwege het mondiale karakter graag een race in Zuid-Afrika wil.