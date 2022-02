Formule 1 houdt komend seizoen opnieuw drie sprintraces

De verkorte races worden op zaterdag gehouden, een dag voor de Grote Prijs. Ook het afgelopen seizoen stonden er, bij wijze van experiment, drie op het programma. Het gaat om races over 100 kilometer, die de startvolgorde voor de GP bepalen. In de sprintraces zijn er ook punten voor het wereldkampioenschap te verdienen; drie voor de winnaar, twee voor de tweede en één voor de derde.

De FIA maakte nog niet bekend of en zo ja welke maatregelen worden getroffen naar aanleiding van de seizoensontknoping in Abu Dhabi, eind vorig jaar. Daar won de Nederlander Max Verstappen het wereldkampioenschap, door Lewis Hamilton in de slotronde te passeren. Dat gebeurde nadat de wedstrijdleiding had besloten de safety car naar binnen te halen. De Brit is nog steeds woedend over de wijze waarop dat gebeurde.

Zijn team Mercedes tweette maandag overigens een foto waarop Hamilton enkel van op de rug te zien is, met de boodschap “44 is back”. De zevenvoudige wereldkampioen had na het WK een lange radiostilte ingelast.