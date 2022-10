Formule 1-dokter Ian Roberts zit in de snelste ambulance ter wereld: ‘We gaan uit van het ergste en hopen op het beste’

Hij zag Romain Grosjean een halve minuut in een brandend wrak zitten en hielp een groggy Max Verstappen uit zijn auto. Helemaal veilig zal de F1 nooit worden, weet dokter Ian Roberts. ‘Maar als er iets ongebruikelijks gebeurt, moet je wel mensen hebben die weten hoe te handelen.’

Het is een checklist die Ian Roberts kan dromen. Toch neemt hij hem aan het begin van elke dag op het circuit door. Samen met de man naast hem, bestuurder van de medische auto Bruno Correia, loopt hij onder meer de volgepakte kofferbak met medische apparatuur na. Ze controleren de radioverbinding en bespreken scenario’s.

“Als we iets zien, hebben we het er aan het begin van de dag al over gehad”, legt Roberts uit. “Bij een brand hebben we onszelf er dan bijvoorbeeld aan herinnerd dat er twee brandblussers achterin liggen en dat de auto’s een blussysteem hebben. Op het moment zelf hoeven we dan niet meer te bedenken wat we moeten doen.”

Als Max Verstappen zondag in de Grand Prix van Mexico zwaar crasht, is Roberts er als eerste bij. Krap tien jaar zit hij nu in de ambulance van de formule 1. In die jaren heeft hij de koningsklasse veiliger zien worden. Toch bereidt hij zich elke race voor op het ergste.

Het is een werkwijze die hij heeft meegenomen uit zijn jarenlange werk als arts op een traumahelikopter. “De checklists daar waren wat langer, maar het komt op hetzelfde neer: nadenken over iets, voordat het is gebeurd. Dan ligt het klaar in je herinnering.”

Bij een zwaar ongeluk telt iedere seconde. Niet voor niets schaduwt de medical car de twintig formule 1-auto’s na de start. Zo is hij direct ter plaatse bij een incident in de vaak hectische eerste ronde.

Daarna keert de auto (afwisselend een pijlsnelle Mercedes AMG GT of Aston Martin SUV DBX) terug naar de vaste parkeerplek aan het einde van de pitstraat, om vanaf daar elk moment het circuit opgestuurd te kunnen worden als snelste ambulance van de wereld.

Beelden op scherm

Bij een zware crash ziet Roberts op een scherm direct welke impact in G-krachten (aantal keren zwaartekracht) de sensoren in de auto hebben geregistreerd. Ook krijgt hij beelden van de crash. “Dat is nuttig, omdat het niet altijd met elkaar correleert. Soms zijn de G-krachten groot, maar zou de coureur oké moeten zijn. Andersom kan bij minder G-krachten een incident alsnog complex zijn.”

Vorig jaar crashte Verstappen op Silverstone met 220 kilometer per uur tegen een veiligheidsmuur. Zijn auto kreeg daarbij een klap van liefst 51G te verwerken. “Die crash was best tricky, omdat de zijkant als eerste tegen de muur kwam”, zegt Roberts.

“Toen ik bij hem was, was hij ook een beetje groggy. Dus dan ga je meteen met hen praten en kijken hoe het gaat. Coureurs zeggen meestal direct dat het goed met hen gaat. Maar dan kijk je naar hen, en zie je soms aan hun ogen of manier van uitstappen dat dat niet zo is. Ik wil eerst zien wat er aan de hand is en ga ze niet uit die auto trekken, of zo. Dat is ook niet wat ze willen.”

Verstappen werd na zijn crash ter controle overgebracht naar het medische centrum, het miniziekenhuis waarover racefederatie FIA op ieder circuit beschikt. Daar zit de andere vaste FIA-dokter, Alain Chantegret, samen met een lokaal medisch team.

Geen uitzonderingen

“Met hen werken we heel nauw samen”, zegt Roberts over de lokale dokters. “Wij zullen er in de auto normaal gesproken als eerste zijn, maar ook zij moeten op een goede manier kunnen handelen. Dus bij de eerste inspecties op donderdag controleren we of datgene wat op papier staat precies overeenkomt met wat we zien. Er mogen geen uitzonderingen zijn.”

Ian Roberts. Beeld ANP

Soms moet iets worden aangepast. Roberts noemt als voorbeeld een stratencircuit waar de toegang voor ambulances niet voldeed en bandenstapels op verkeerde plekken stonden. “Dat had te maken met onervarenheid van de organisatie. Meestal is zoiets binnen een dag opgelost.”

Het zijn allemaal cruciale elementen in de lange keten van veiligheidsmaatregelen die de formule 1 zo veilig mogelijk moet maken. Roberts ervoer krap twee jaar geleden hoe goed die veiligheid inmiddels is. Hij zat op de eerste rij bij een van de zwaarste crashes in de recente F1-historie. Op het Sakhir-circuit in Bahrein boorde Romain Grosjean toen kort na de racestart zijn Haas-bolide vol in de vangrail. De auto brak in tweeën en vloog meteen in brand. Grosjean zat bijna een halve minuut vast tussen de vlammen. Hij overleefde wonderwel de crash; de Fransman hield er enkel brandwonden aan zijn handen aan over.

Gatenkaasmodel

“Ken je het gatenkaasmodel”, zegt Roberts over het model dat via gaten achter elkaar poogt te verklaren hoe een ongeluk ontstaat. “Hier gold eigenlijk het omgekeerde. Alle veiligheidsmaatregelen kwamen samen in die crash. De halo, de survival cell, de helm. De brandvertragende kleding. Alles.”

Als hij terugdenkt aan die halve minuut voelt Roberts vooral opluchting: “Toen ik naar Romain door het gat in de vangrail keek, zag ik alleen maar rode vlammen om hem heen. Ik was zo blij toen hij zelf overeindkwam. Ik greep hem meteen, want ik wilde absoluut niet dat hij weer achterover zou vallen. We hadden hem er hoe dan ook uitgehaald. Ook als hem dat zelf niet was gelukt. Dat zou me alleen wat meer pijn hebben gedaan.”

Volgens Roberts is een crash als die van Grosjean de reden dat zijn functie bestaat. “Hopelijk gebeurt zoiets eens in de twintig jaar. En dan heb je mensen nodig die weten hoe te handelen. Ik werk nu dertig jaar in de autosport (Roberts was voor zijn F1-tijd hoofdarts op het circuit van Silverstone, red.). Al die kennis van eerdere incidenten en crashes neem je met je mee, zodat het je uiteindelijk helpt in ongebruikelijke situaties.”

Bianchi laatste dode

Bij de recente race in Japan werd de klasse eraan herinnerd hoe snel zo’n situatie kan ontstaan met snelheden van ruim 300 kilometer per uur. Na een crash van Ferrari-coureur Carlos Sainz op kletsnat asfalt werd heel snel de bergingswagen het circuit opgestuurd met de auto’s nog op de baan. Coureurs reageerden direct met een mix van schrik en woede over hun boordradio’s bij het zien van de wagen.

Zij moesten terugdenken aan 2014, toen Marussia-coureur Jules Bianchi in nagenoeg dezelfde omstandigheden en op hetzelfde circuit onder een bergingswagen doorschoot. Bianchi knalde met zijn helm vol tegen de onderkant van de wagen, liep een ernstig hersenletsel op en overleed negen maanden later. De Fransman is de voorlopig laatste coureur die overleed aan de gevolgen van een F1-crash.

Het ongeluk was voor de formule 1 het laatste zetje om cockpitbescherming te introduceren. Het leidde in 2018 tot de invoering van de zogenoemde halo, de titanium teenslipper die rond de helm van de coureur zit.

Roberts miste in bijna tien jaar slechts één race, vanwege een coronabesmetting. Hij maakte de crash van Bianchi mee, maar ook het dodelijke ongeluk van Anthoine Hubert in de formule 2-race in 2019 op Spa-Francorchamps. Hij weet daardoor als geen ander dat de F1 nooit 100 procent veilig zal worden.

“Dat kan niet”, zegt hij. “De coureurs zetten hun levens op het spel. Dat is voor rijders een deel van de opwinding en ook voor de fans. Als we het echt volledig veilig willen hebben, moeten we ze voor televisies op simulatoren zetten. Tegelijk willen we wel dat het zo veilig mogelijk is en dat er goed wordt gehandeld als het misgaat. In de ambulance gaan we daarom altijd uit van het ergste en hopen we op het beste.”