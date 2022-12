Fluitconcert voor angsthazenvoetbal van Hoefkens en Club Brugge

De dip van Club Brugge blijft duren. Nu kwam de landskampioen niet verder dan een gelijkspel tegen OH Leuven. Wat met coach Carl Hoefkens? Een deel van de fans roept alvast om zijn ontslag.

FDZ en TTV

Het was van moeten voor de landskampioen. Een 1-0-voorsprong na een strafschopdoelpunt van Ferran Jutglá leek ook te volstaan voor de overwinning. Maar in blessuretijd werd er opnieuw geklungeld in de defensie. Het voorzetschot van een vrijstaande Siebe Schrijvers werd binnengefrommeld door Nachon Nsingi. Opnieuw een opdoffer voor Club Brugge en voor Carl Hoefkens in het bijzonder. Zijn job hing aan een zijden draadje. Blauw-zwart overtuigde gisteren op geen enkel moment; een flauw afkooksel van wat ze de voorbije jaren lieten zien, of recentelijk nog in de Champions League.

Tegen OHL was het bij momenten angsthazenvoetbal. Zelfs na de 1-0 kwamen er amper vlotte combinaties of uitgespeelde kansen. Het thuispubliek was kritisch voor de eigen ploeg. In de slotfase floten ze de spelers een aantal keer uit, omdat de bal achteruit werd gespeeld of omdat het niet snel genoeg ging. Zelfs Hans Vanaken werd op de korrel genomen. Hij onderging het, net zoals zijn ploegmaats.

Geen durf

En zo blijven de twijfels groot in het Jan Breydelstadion. Hoefkens kreeg eind vorige week een laatste kans om alles recht te trekken. De spelers konden laten zien dat ze nog steeds achter hun coach stonden. Dat deden ze onvoldoende. Het is bovendien allesbehalve geruststellend wat Club heeft getoond tegen OHL. Dat hebben voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert ook gezien. Zij moeten nu beslissen over het lot van Hoefkens. Gisteravond gebeurde dat nog niet.

Niet zozeer het resultaat zal de meest doorslaggevende factor zijn voor een ontslag, wel de manier waarop Club zich presenteerde: als een ploeg die lef en durf ontbrak. De verdediging schoot in paniek als ze onder druk werd gezet. Het middenveld draaide niet zoals in zijn beste dagen. De aanval voetbalde te weinig kansen bij elkaar. Het was simpelweg niet goed genoeg voor een ploeg met deze kwaliteit.

Simon Mignolet en Hans Vanaken druipen af na de 1-1. Beeld Photo News

Hoefkens had vooraf wel ingegrepen en middenvelder Andreas Skov Olsen uit de wedstrijdselectie gelaten. Blauw-zwart was al een tijd niet tevreden over de prestaties en het gedrag van de Deen, waardoor hij de match tegen OH Leuven vanuit de tribune moest volgen.

“Het is belangrijk dat ik een duidelijke lijn trek”, sprak Hoefkens. “Op een bepaald moment heb ik Lang thuisgelaten voor de wedstrijd op Anderlecht. Zijn reactie was nadien ongelooflijk. Nu is hij een speler die er 100 procent voor gaat. Ik ben trots op hem, hij is ook naar het WK geweest. Dit keer is het Skov Olsen. Het hangt van de speler af of hij mee wil in het verhaal dat we schrijven. Ik moest ingrijpen. Maar in de toekomst is hij gewoon een speler van Club die nog heel bepalend kan zijn.”

Skov Olsen beet van zich af via sociale media, al zal dat voor Hoefkens weinig verschil maken. Eerder vielen Noa Lang, Eder Balanta en Roman Jaremtsjoek uit zijn gratie om anderzijds snel weer in ere hersteld te worden.

Mentaal probleem

De hoofden gingen gisteren naar beneden bij spelers die de voorbije seizoenen vaak werden bejubeld. “Dit is nieuw voor onze jonge groep”, zei doelman Simon Mignolet. “We zijn nooit in een moeilijke periode beland. Het is iets wat we moeten leren, met die druk omgaan. Als we in de flow zitten is het gemakkelijk. Nu het moeilijker gaat, is de uitdaging groter.”

Mignolet zette Hoefkens uit de wind en sloeg namens de spelersgroep mea culpa. “Als je voor een grote club speelt, moet je elke week winnen. Voetbal is vooral een mentaal spelletje. We hebben een jonge groep, die moet leren sterk te zijn. Het is al het hele seizoen zo: we hebben niet de mentale weerbaarheid om daarmee om te gaan. Zelf heb ik het hier nog niet meegemaakt, maar in het verleden bij andere clubs wel een paar keer.”

Mignolet zelf moest ongeveer een uur na de wedstrijd de fans sussen, die samentroepten voor de westtribune ter hoogte van de burelen van Cercle Brugge en daar Hoefkens luidkeels verwensten.

Het mentale probleem van Club kwam op tweede kerstdag, wanneer de nood het hoogst was, pijnlijk bloot te liggen. “Als je tegen de figuurlijke wind in voetbalt, wordt het extra moeilijk.”

Hoe zwaar de spelers de voorbije tijd ook hebben gefaald, de komende dagen zal maar één iemand het slachtoffer zijn van deze impasse: Hoefkens zelf, die eerder deze week nog door Mignolet en andere sleutelspelers uit diezelfde figuurlijke wind werd gezet tijdens gesprekken met het bestuur. “De coach is maar een deeltje van de club en hij doet er alles aan om dit juist te krijgen”, zei de doelman. “Het is niet aan mij, het is de taak van het bestuur om beslissingen te nemen. Ik ben gewoon teleurgesteld dat we de drie punten niet hebben gepakt want dat is onze job.”

Club Brugge heeft twee weken om orde op zaken te stellen. Nadien volgen een uitwedstrijd tegen Genk en een thuismatch tegen Anderlecht. Schrik niet als Hoefkens niet meer in de dug-out zit. Zijn lot lijkt bezegeld. Bepaalde fans reageerden furieus op het gelijkspel tegen OH Leuven en riepen om zijn ontslag. Binnenskamers wordt de zoektocht naar een nieuwe coach opgedreven.