Florian Vermeersch bezorgt België derde medaille op WK

Missie volbracht voor Florian Vermeersch. Onze landgenoot - profrenner bij Lotto Soudal - ging voor het podium en slaagde in zijn opdracht. Vermeersch - student Geschiedenis en gemeenteraadslid voor Open VLD in Lochristi - reed vooral een sterk tweede gedeelte en klokt af in 34:41.

De 22-jarige Price-Pejtersen kroonde zich tot wereldkampioen door de 30,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge ruim tien seconden sneller af te leggen in 34:29.75. Eerder deze maand vlamde Price-Pejtersen ook al naar tijdritgoud bij de beloften op het EK in Italië.

Price-Pejtersen is de opvolger van zijn landgenoot Mikkel Bjerg, die in 2019 voor het derde jaar op rij de wereldtitel bij de beloften pakte. Vanwege de coronapandemie werd vorig jaar het WK tijdrijden bij de beloften geannuleerd. Door het overlijden van landgenoot van Chris Anker Sørensen kreeg de zege ook een emotioneel kantje.

Florian Vermeersch reed in Brugge naar brons bij de beloften. Beeld BELGA

Florian Vermeersch: ‘Ik wil geen superspecialist tijdrijden worden’

“De winnaar was tien seconden sneller, dus ik kan met mijn derde plaats leven”, reageerde Florian Vermeersch aan de meet. “Eerst was ik wat teleurgesteld, maar nu ben ik wel content", zei hij in de tv-studio van Sporza.

“Het plan was om tot aan Dudzele op mijn tellen te passen en niet te hard van stapel te lopen. Na het tweede tussenpunt was het dan de bedoeling om een versnelling te plaatsen en alles te geven. In de slotkilometer riep Sven Vanthourenhout dat ik sneller reed van Van Aert, dat gaf wel ‘moral’.”

“Ik wil geen superspecialist in het tijdrijden worden, maar de komende jaren zou ik toch graag eens top vijf rijden in een lange tijdrit op WorldTour-niveau. Dat is nodig om een eindklassement in een kleine wielerronde na te streven. Mijn droomkoers? Dat is Parijs-Roubaix.”