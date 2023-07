Flipkens slaat vandaag mogelijk de laatste bal uit haar rijke carrière

Eigenlijk was de tweede ronde vorig jaar tegen Simona Halep op dezelfde All England Club emotioneel het adieu. Sindsdien trainde Kirsten Flipkens amper nog. “Ik spring af en toe eens op een fiets en ga geregeld padellen.”

Puur op talent handhaafde ze zich het afgelopen jaar toch nog in de top vijftig van het dubbelspel, waardoor ze nog enkele toernooien kon meepikken en hier op Wimbledon, samen met Timea Babos, naar de derde ronde kuierde.

“Het afscheid waar ik altijd van droomde heb ik vorig jaar al gekregen”, zegt Flipkens. “Ik heb mij ook altijd vooral een enkelspeelster gevoeld.” Zelfs een dubbeltitel op Wimbledon zal haar niet van gedachten doen veranderen. “Er zou niets mooiers zijn”, glimlacht ze. “Maar ik ga gewoon proberen nog van elk moment te genieten. Het is goed geweest, ik ben er klaar mee. Dit is het allermooiste toernooi uit mijn carrière geweest en dus de juiste keuze.”

Halve finale in 2013

Wimbledon is haar habitat. “Ik heb hier in 2003 de juniorentitel gewonnen, in 2013 de halve finale gehaald, dan is 2023 een mooi jaartal om mijn laatste toernooi te spelen”, vindt ze. “Want 2033 ga ik niet meer halen.”

Die halve finale tien jaar geleden blijft het hoogtepunt uit haar lange loopbaan. Een waar ze nog regelmatig met plezier naar teruggrijpt. “Het was ook een sprookje”, mijmert ze. “Op YouTube kijk ik weleens naar die kwartfinale tegen Petra Kvitova. Dat geeft me keer op keer kippenvel.”

Flipkens heeft intussen al een idee over het vervolg. Ze is al assistent-coach in het Belgische nationale tennisteam en sinds januari heeft ze een mentorrol voor de Tsjechische Karolina Muchova, nummer zestien van de wereld en onlangs nog finaliste op Roland Garros. “Ik weet niet of die functie wordt voortgezet. Het is een fijn project geweest en haar progressie was heel knap. Maar tot nu toe was ik er op elk toernooi bij omdat ik zelf nog dubbel speelde natuurlijk. Nu moeten we zien of we eruit geraken. Ik wil bijvoorbeeld geen veertig weken per jaar meer reizen. We zullen zien. Ik heb bijvoorbeeld ook het dubbelteam van Demi Schuurs geholpen in Indian Wells en Miami, dat klikte eveneens. Er is nog veel mogelijk.”

Het tennisleven van Flipkens is nog niet voorbij, zoveel is duidelijk. “Nee, want daar ligt mijn passie. Altijd zo geweest. Anders had ik nooit tot mijn 37ste getennist.”

Russisch toptalent

Terwijl Flipkens haar afscheid nadert, zag het publiek van Wimbledon gisteren een glimp van de toekomst. De zestienjarige Mirra Andreeva plaatste zich namelijk voor de vierde ronde door het 22ste reekshoofd Anastasia Potapova te verslaan met 6-2 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 35 minuten.

Met 16 jaar en 71 dagen op de teller was Andreeva de op twee na jongste qualifier ooit die de vierde ronde wist te halen op Wimbledon. Kim Clijsters (1999) en Coco Gauff (2019) waren nog jonger toen ze zich bij de laatste zestien schaarden in Londen.

“Ik had vooraf geen verwachtingen”, zei de Russische Andreeva, die voor de Wimbledon-kwalificaties nog nooit op gras had gespeeld. “Maar vanaf dag één had ik het juiste ritme te pakken.” In de achtste finales staat ze tegenover de Amerikaanse Madison Keys.