Flipkens neemt eerste horde in kwalificaties New Haven

De 31-jarige Flipkens zette de tien jaar jongere Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 121) opzij in twee sets. Het werd 6-3, 6-1 na 1u31' tennis.



In de tweede van drie voorrondes wacht de Russin Evgeniya Rodina (WTA 83) of de Duitse Tatjana Maria (WTA 63).



Later op de dag speelt Elise Mertens (WTA 47) in haar eerste kwalificatiematch tegen de Puerto Ricaanse Monica Puig (WTA 69).