Flipkens naar achtste finales in New Haven, Darcis sneuvelt in Winston-Salem

Kirsten Flipkens (WTA 76) heeft zich geplaatst voor de achtste finale van het WTA-toernooi in New Haven (Connecticut). In de eerste ronde nam de Belgische kwalificatiespeelster met 6-2, 6-3 de maat van de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 30).

Om een plaats bij de laatste acht treft Flipkens de Roemeense Ana Bogdan (WTA 124). De 24-jarige kwalificatiespeelster verraste door het Russische vijfde reekshoofd Elena Vesnina (WTA-18) met 7-5, 7-5 uit te schakelen. Elise Mertens (WTA 46) start later op de avond haar toernooi met een duel tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 25).



Steve Darcis (ATP 65) kon zich niet plaatsen voor de zestiende finale van het ATP-toernooi in Winston-Salem (North Carolina). In de eerste ronde moest de 33-jarige Luikenaar met 6-4, 6-4 de duimen leggen voor de Rus Andrey Rublev (ATP 54).