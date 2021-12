Flanders Classics krijgt Gent-Wevelgem volledig in handen

Flanders Classics wordt vanaf 2022 volledig eigenaar van Gent-Wevelgem. Sinds 2009 was het al medeorganisator van de voorjaarsklassieker, nu kiezen de historische aandeelhouders ervoor om de fakkel “met het oog op de verdere ontwikkeling van de wedstrijd” helemaal over te dragen. Flanders Classics heeft onder andere ook de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen in zijn portefeuille heeft zitten. De 84ste editie van Gent-Wevelgem vindt plaats op zondag 27 maart. De laatste editie van Gent-Wevelgem ging op 28 maart naar Wout van Aert. Bij de vrouwen was de zege weggelegd voor de Nederlandse Marianne Vos.