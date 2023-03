Flanders Classics duldt geen motoren nabij renners op Oude Kwaremont

De E3 Saxo Classic in Harelbeke had een droompodium met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Toch is Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel naar eigen zeggen niet jaloers. “Ik ben blij voor hen, maar we moeten eerlijk zijn: de reden dat alle toppers Harelbeke rijden, is omdat het een beetje de mini-Ronde is, alleen zestig kilometer korter en geen monument. De Ronde is uniek. Sinds het nieuwe parcours heeft de beste renner altijd gewonnen. Of dat nu een van die drie is of iemand anders, dat maakt mij niet uit.”

Dat er veel mooie verhalen mogelijk zijn, vertelt Van Den Spiegel. “Bij de vrouwen verdedigt Lotte Kopecky haar titel en kan Annemiek van Vleuten, die de Ronde haar favoriete koers noemt, in haar laatste deelname alleen recordhouder worden. Bij de mannen kan Van der Poel mederecordhouder worden, maar Van Aert en Pogacar zouden ook niet misstaan op ons palmares. Je voelt ook aan alles dat Pogacar de Ronde graag rijdt. Mocht hij zondag niet winnen, dan zal hij blijven terugkeren totdat hij gewonnen heeft.”

De voorbije vijf edities won er bij de mannen geen Belg. Voor Van Den Spiegel vormt dat niet echt een probleem. “Natuurlijk willen wij graag Van Aert of een andere Belg als winnaar, maar de tijd dat we het gevoel hadden dat een buitenlander met onze zege ging lopen, ligt gelukkig achter ons. Wielrennen was nooit internationaler dan nu. Je hebt ook Belgische supporters van buitenlandse renners. De Ronde staat of valt niet met winst van een Belg.”

Als Van Aert wint, volgt er wel een volksfeest. Dat wil een organisator toch? “De populariteit van Van Aert heeft de voorbije twee jaar enorme proporties aangenomen”, ziet de CEO. “Ik zou het niet fout vinden als hij wint, maar ik ben niet bezig met het sportieve. Ik wil dat zondagavond alles vlot verlopen is, zonder incidenten.”

Gele en rode kaarten

Veiligheid is het hoogste goed, beweren ze bij Flanders Classics. Ze beperken het aantal motoren tot het minimum. “Op de cruciale punten zoals Oude Kwaremont mogen de motoren niet in de buurt van de renners komen. Wij werken ook met een bestraffingsmodel. We hebben dit voorjaar al enkele gele kaarten en een rode kaart uitgedeeld aan een motard. Die is een jaar niet meer welkom in onze koersen. We zetten ook elke helling af met nadarhekken, goed voor in totaal dertig kilometer.”

Dat moet wat kosten. In hoeverre is de Ronde van Vlaanderen de melkkoe van Flanders Classics? “Het zou jammer zijn mocht ons grootste event niet winstgevend zijn”, stelt Van Den Spiegel. “Na de covidjaren zitten we weer in de goede flow, maar we pompen ook veel geld in de organisatie. Het startpodium zal drie keer groter zijn dan bij de laatste start in Brugge.

“Er is altijd discussie over wat de grootste wedstrijd is: Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix? Qua beleving en aantal toeschouwers is de Ronde een groter evenement. In functie van de beleving langs het parcours heb ik zondag liever mooi weer. Ons parcours is zwaar genoeg om ook zonder slecht weer selectief te zijn. Geef ons de lentezon, Roubaix mag de regen hebben.”