‘Fitter, sterker en slimmer’: Desmet gaat voor minstens één wereldtitel in Seoel

Samen met Bart Swings was Hanne Desmet de enige Belg die in Peking naar een olympische medaille schaatste. In januari deed de shorttrackster er nog EK-goud bij. Wat brengt het WK, vanaf vandaag in Seoel? ‘Geen podium zou ik een mislukking vinden.’

Het huis dat Hanne Desmet (26) in Heerenveen deelt met haar jongere broer Stijn (24) en twee marathonschaatsers doet denken aan een studentenwoning: rudimentair maar toereikend. Desmet voelt er zich op haar gemak. Ze is van nature niet materialistisch ingesteld, vertelt ze. Haar medailles noemt ze "prutsjes” die ze niet zal bijhouden, op haar olympisch brons na. “Dat is echt wel een chic ding.”

Van het BOIC kreeg ze een premie van 20.000 euro voor dat brons op de 1.000 meter in Peking. “Daar heb ik nog niets van uitgegeven. Ik kan niets bedenken dat ik per se wil.” Het is, zo zegt ze, zeker een ‘erfenis’ uit haar kinderjaren. Hanne was één jaar oud toen haar vader onverwachts overleed. Haar moeder moest spaarzaam omgaan met de centen. “Ik ben niet aan spullen gehecht. Stijn heeft dat ook. Ik heb alles wat ik nodig heb. Mijn grootste uitgaven zijn de vluchten om mijn vriend in de States te bezoeken.”

Sinds goed een jaar is Desmet samen met Joey Mantia, een concurrent van Bart Swings in het snelschaatsen. De afstandsrelatie loopt goed, zegt ze. “We zijn een beetje hetzelfde type: rustig en rationeel. We kunnen goed en lang alleen zijn. En het is leuk dat hij weet wat de sport van mij vraagt. We zijn er allebei heel hard mee bezig.”

Geen influencer

Mantia heeft meer dan 100.000 volgers op zijn sociale media, Desmet net geen 37.000. Hij postte 1.114 foto’s en filmpjes, zij 22. Het ligt nu eenmaal niet in haar aard om haar leven online te delen. “Ik houd niet van heel dat socialemediagedoe. Dat voelt voor mij niet authentiek aan. Mensen stellen de zaken beter voor dan ze in het echt zijn.”

Wel sprak Desmet recentelijk een manager aan die haar als ‘merk’ in de markt moet zetten en op zoek zal gaan naar sponsors. “Het is goed dat Bram (Vandenbroeck, ook manager van de Borlées, VH) zich daarmee bezighoudt en het aanspreekpunt is, want ik zou er zelf niet toe komen. In dat opzicht ben ik wel een beetje asociaal. Ik antwoord bijna nooit, op niemand. Ik wist dus dat ik daarbij hulp nodig zou hebben. Ik weet dat ik nu al veel meer volgers kon hebben. Terwijl ik het ergens wel belangrijk vind, want zo kan ik mijn sport promoten.”

Hanne Desmet: "Ik positioneer me beter en ben moeilijker in te halen. Ik schaats gewoon beter." Beeld Joel Hoylaerts / Photo News

Russische sporters zijn in het shorttrack nog steeds uitgesloten. Lastig onderwerp, vindt Desmet. “Die oorlog is nog altijd gaande en Rusland is al van twee Spelen gebannen. Dat betekent dat ze al een heel jaar konden doen wat ze wilden. Wie weet welke doping ze intussen namen? Niemand controleert dat daar. Tegelijk is het wel zielig voor de atleten die worden gestraft zonder dat ze er iets aan kunnen doen.”

Niet dat het voor Desmet veel uitmaakt. Het zijn niet de Russinnen die haar op het WK in Seoul zouden bedreigen. Haar concurrenten komen vooral uit Korea, Canada en Nederland, en dan met name Suzanne Schulting, met wie de Mechelse dagelijks traint in Thialf. Ze komen nog steeds goed overeen, klinkt het, al is de dynamiek wel wat veranderd nu Desmet ook voor de titels en de medailles sprint. “Vorig jaar was ik nog gewoon blij om ‘in haar rug’ te rijden. Ik wist dat ik niet echt kon winnen zonder dat er wat raars gebeurde. Ik denk dat Schulting het er moeilijk mee heeft dat ze niet meer zegezeker is.”

Vrij van blessures

Vorig jaar kon Desmet door een hersenschudding na een val lang niet trainen en het jaar ervoor mocht ze door rugproblemen ook maandenlang niet op het ijs staan. “Maar het voorbije jaar kon ik wel goed trainen en dat zie je aan de resultaten. Ik ben fitter en sterker. Ik kan heel lang heel hard rijden. Voor een deel is dat genetisch, ik ben uitzonderlijk goed in inspanningen van twee tot vier minuten. Maar ik heb ook de juiste fysiek voor het shorttrack: krachtig, klein en lenig. Ook tactisch maakte ik progressie. Ik positioneer me beter en ben moeilijker in te halen. Ik schaats gewoon beter.”

Haar recente Europese titel op de 1.000 meter in Gdansk en winst in de wereldbeker in Dordrecht – twee keer klopte ze Schulting – gaven haar zelfvertrouwen een boost. Het maakt dat ze haar ambities voor het WK dan ook ongecomplexeerd uitspreekt. “Ik wil alle finales rijden en zeker met een wereldtitel naar huis gaan. Ik heb het gevoel dat dat kan. Ik zou het zelf een mislukking vinden als ik niet op het podium sta.”

In het shorttrack, waarbij de schaatsers met vijftig kilometer per uur of meer op smalle mesjes over het ijs en door scherpe bochten flitsen, kan bovendien alles in een nanoseconde om zeep zijn. Een kleine tik volstaat om onderuit te gaan en in de kussens te belanden. Of om zelf gediskwalificeerd te worden, wat Desmet al meermaals overkwam. “En toch vind ik het niet leuk om ‘lelijk’ te moeten rijden. Ik heb liever geen contact. Maar van nipte manoeuvres houd ik wel. Weet je, shorttrack is en blijft onvoorspelbaar. Je mag zo sterk zijn als je wilt, je hebt het nooit helemaal zelf in handen.”

Programma WK shorttrack

Vrijdag: voorrondes 500m, 1.000m, 1.500m en gemengde aflossingen

Zaterdag: kwart-, halve finales en finale 500m; halve finales en finale 1.500m

Zondag: kwart-, halve en finale 1.000m; halve finale en finale gemengde aflossingen