Fitte Dennis Eckert grijpt bij Union in afwachting nieuwe spits zijn kans: ‘Ik onderhandelde met mijn vrouw over trainen op vakantie’

Zijn doelpunt op Anderlecht maakte héél veel emoties los bij Eckert Ayensa. Begrijpelijk, na een vorig seizoen waarin hij als aanvaller langzaam uit beeld verdween. Union had de Duitser in eerste instantie aangekocht als vervanger van topschutter Deniz Undav. Maar nadien trok de club nog Victor Boniface aan als span naast Dante Vanzeir, en iedereen weet intussen hoe sterk die was. Eckert kreeg ook af te rekenen met blessures aan de spieren en de knie. Eenmaal terug mocht hij hooguit enkele keren kort invallen. Boniface, Yorbe Vertessen, Simon Adingra en Gustaf Nilsson stonden na de winter hoger in de offensieve pikorde.

“Bij die goal tegen Anderlecht dacht ik aan die moeilijke tijd”, zegt Eckert. “Iedereen kon zien hoe emotioneel ik was. Er schuilt achter hoe hard voetbal kan zijn. Maar ook hoe één moment je weer gelukkig kan maken.”

Beeld Laurie Dieffembacq / BELGA

Dennis Eckert geeft toe dat hij eraan dacht om deze zomer naar een andere club te verhuizen. “Na mijn blessures heb ik hard getraind om terug te keren. Maar het team draaide goed en de trainer zag geen reden om veel te veranderen. Ik wou het team helpen, maar ik kreeg geen kans. Dat was frustrerend. Ik belde met mijn makelaar: ‘Ik ben geen speler om het hele seizoen in de tribune te zitten.’ En ik vertelde de club dat ik een aanbod van een andere club zou overwegen als de trainer (Karel Geraerts, red) zou blijven.”

De komst van de nieuwe coach Alexander Blessin gaf Eckert het gevoel dat hij een nieuwe kans zou krijgen. Na het vertrek van Boniface, Vertessen en Adingra zit de club nu zelfs om aanvallers verlegen. Tegen Anderlecht draafde Eckert op als enige spits en de kans is reëel dat Blessin zo ook aantreedt tegen Standard: “Ik speel nog liever met een tweede spits naast mij, maar ik maak er geen punt van als ik het alleen moet doen.”

Eckert heeft het gevoel dat het klikt met Blessin. En dat is niet omdat beiden Duitsers zijn. “Of je nu Duits, Kroatisch of Russich bent, daar gaat het niet om. Wel over wat je op het veld laat zien. Ik maakte in de voetbaltaal duidelijk dat ik dit niveau in België aankan. Om iets in detail uit te leggen is het wel makkelijk dat we beiden Duits spreken. Ik voelde vertrouwen in mij. En dat wil ik nu met goals terugbetalen.”

Beeld Laurie Dieffembacq / BELGA

Eckert zegt dat hij in het tussenseizoen hard bleef trainen om fit op de eerste afspraak op te duiken. Dat staat niet los van de spierproblemen vorig seizoen. “In je vakantie moet je ook wel je lichaam laten rusten. Een week genoot ik met mijn vrouw en familie, maar dan nam ik al een Spaanse privétrainer onder handen om in vorm te raken. ’s Ochtends deed ik aan het strand drills en sprints. In het zand is dat zwaar. Die sessies duurden soms anderhalf tot twee uur. Ik onderhandelde met mijn vrouw omdat ze niet wou dat ik de hele dag trainde (lacht). De namiddag hield ik vrij voor haar, ’s avonds gingen we samen naar de gym.”

Het werk lijkt te lonen met zijn geslaagde seizoensopener. Maar of hij eerste keus zal blijven is niet gezegd. Union wil snel een nieuwe topaanvaller presenteren. Na de lucratieve verkoop van Boniface kan de club financieel wat hoger mikken, er is sprake van het Chileense toptalent Damian Pizarro.

“Concurrentie is heel natuurlijk in voetbal”, zegt Eckert. “Een gevulde kern hebben is beter. Het is aan mij om nu zo goed te spelen dat de coach geen reden ziet om te veranderen.”

Beeld Nico Vereecken / Photo News

Het systeem van Blessin met hoge pressing vereist veel fysieke krachten van de aanvallers. Eckert is bereid die meters te lopen. “Union verloor enkele fundamentele spelers met grote kwaliteiten, zoals Teuma, Adingra, Boniface, Kandouss en Van der Heyden. We hebben nog steeds veel kwaliteit, maar het is niet hetzelfde. Dat moeten we op een bepaalde manier ook compenseren, en het zal misschien wat meer uitputtend zijn. Maar Blessin brengt als coach ook veel energie. Tijdens de rust tegen Anderlecht schreeuwde hij tegen ons: ‘Ik wil niet dat jullie 1 procent minder geven. We moeten nog 45 minuten alles geven.’ Hij pusht het team enorm en daar hou ik wel van.”

Volgens Eckert mag Union even hoog mikken als vorig seizoen. “Natuurlijk. We hebben een ander team, maar we wonnen met 2-0 tegen Anderlecht. Het blijft moeilijk om tegen Union te spelen en we creëerden enkele mooie kansen. Het seizoen is nog lang natuurlijk. We kunnen geen topseizoen garanderen, maar met de kern en onze kwaliteiten - met nog één of twee spelers op komst - kunnen we weer een mooi jaar draaien.”