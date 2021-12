Fischer scoort krediet bij Antwerp-coach: ‘Ik ben prima ingevallen, toch?’

Hij is wel wat gewoon en zó koud was het niet gisteravond in Genk. Maar Fischer kwam de mixed zone binnen in een short. Het is eens iets anders. “Voor het comfort”, lachte hij. De Deen bezorgde Antwerp een punt in Limburg. De actie van Benson was uitstekend, de afwerking minutieus.

Tot dat moment was The Great Old volgens coach Priske in volledige controle van de wedstrijd. Nochtans stond het na een halfuur op achterstand. Dat ging zo: Bongonda zette voor, Onuachu trapte binnen. Hoe kon het dat de Nigeriaan daar helemaal alleen stond?

Een kopbal van Engels werd nog door Vandevoordt uit doel gehaald met een goede reflex.

Na de openingsgoal van Onuachu reageerde Antwerp aangeslagen. “Zij zetten meer druk, dan hadden we het iets moeilijker”, zag Priske. De rust was uit hun spel verdwenen. Ze konden geen bal meer bijhouden, de spelers van Genk waren scherper in de duels.

Veel balbezit

In de tweede helft knokten de bezoekers zich echter terug in de match, onder impuls van Benson, de onvermoeibare Yusuf en invaller Fischer. “Een verdiend punt”, noemde hij het.

Zijn coach vulde aan: “Eigenlijk speelden we een heel goede match. Na de rust hadden we 58 procent balbezit en probeerden we offensief te voetballen.”

Verder dan die 1-1 geraakte Antwerp niet meer. Door het gelijkspel loopt Union ook verder weg. Fischer: “Ze doen het hartstikke goed. Maar eerlijk gezegd zijn wij niet bezig met de ploegen die boven of onder ons staan."

De Deen schippert tussen een basisplaats en de bank, speelt de ene keer goed en de andere keer minder. “Nu ben ik prima ingevallen, toch? Ik scoorde, dat doet altijd deugd. Ik ben daar zeker tevreden mee. Kijk, ik wil zo veel mogelijk spelen en ik vind ook dat ik moet spelen. Maar het is de coach die beslist. Dit is eigen aan modern voetbal.”

Fischer bokst op tegen Benson en Balikwisha, allebei in goede doen de laatste matchen. “Dan is het volgens mij normaal dat je soms wisselt”, sprak Priske.

Keuzes maken durft Priske trouwens. Op het uur wisselde hij Nainggolan. “Ik vond het geen goede wedstrijd van hem. Ik wilde wat meer aanvallende kracht in het veld brengen en ik ben blij dat ik het gedaan heb, ons laatste halfuur was goed.”

De plaatsjes zijn duur bij Royal Antwerp FC.