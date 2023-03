Filippo Ganna twijfelt nog, Arnaud De Lie definitief niet in Ronde van Vlaanderen

Een heel klein beetje oorlog, voerde Arnaud De Lie zaterdag op de Cipressa. Een korte stoot, in de vorm van een kopbeurt(je), en dan... gelost. “Ik probeerde het tempo eerder wat te drukken. Maar toen UAE overnam, ging het hard. Te hard. Eerlijk: ik was de hele dag niet goed. Aanklampen lukte niet. Ik kwam naar hier om te leren. En ik héb geleerd”, analyseerde hij zelf nuchter en doodeerlijk.

Logische ontwikkeling, vindt ook sportief manager Kurt Van De Wouwer. “Ervaring opdoen. Met die insteek namen we hem op in de Primavera-kern. Dat dat gepaard ging met een stevige portie leergeld is normaal. Toch bleef hij veel minder ontgoocheld achter dan na Parijs-Nice. Zoals hij aangaf: hij was niet 100 procent. En mocht nu een groep van veertig op de Via Roma voor de zege hebben gespurt, was zijn gevoel wellicht anders geweest. In de gegeven situatie viel er voor jongens zoals hij nog maar weinig te rapen.”

Als Milaan-Sanremo al een soort ‘reality check’ was voor Wout van Aert - zij het op een ander vlak - dan was het eerste klassieke Monument van zijn leven dat absoluut voor De Lie. Meer dan ooit willen ze bij Lotto-Dstny dan ook niet overhaast tewerk gaan met hem. In Parijs-Nice gaf performance manager Maxime Monfort al aan het “absoluut geen goed idee” te vinden om de Ronde van Vlaanderen toe te voegen aan zijn programma. Dus zal het ook niet gebeuren.

“Er is op dit moment geen sprake van”, aldus Van de Wouwer. “Milaan-Sanremo, straks Parijs-Roubaix... we moeten hem ook niet overal laten opdraven. Dat zou van het goede te veel zijn. Tuurlijk is hij gretig. En als geboren winnaar van bij de jeugd al ingesteld op succes. Maar het kan geen kwaad om hem af en toe eens wat in te tomen en tegen zichzelf en de hoge verwachtingen van de buitenwereld te beschermen. Het gaat zo al snel en hard genoeg. We hebben een plan met hem uitgestippeld en daar proberen we ons zo goed mogelijk aan te houden.”

In dit geval, naast de Helleklassieker: Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Van de Wouwer: “Het uitvallen van Victor Campenaerts speelt daar geen rol in. Ja, het is vervelend. We verliezen een belangrijke pion, die we hard zullen missen. Maar ik wil daar ook niet overdreven negatief over doen. In bepaalde koersen kunnen we rekenen op Arnaud, in andere op Ewan. En we hebben nog andere ijzers in het vuur. Ik verwacht ook Vermeersch en Van Moer in de finales.”

Filippo Ganna finisht als tweede in Milaan-Sanremo. Beeld Photo News

Neemt Filippo Ganna er ‘De ronde’ wél bij? Het nummer twee van Milaan-Sanremo twijfelt. “Parijs-Roubaix is zijn hoofddoel”, aldus Ineos-ploegleider Dario Cioni. “En onze vrees is dat, als hij na Harelbeke, Wevelgem en Waregem ook Vlaanderen rijdt, hij tegen dan weleens over zijn top heen zou kunnen zijn. Op dit moment vliegt hij na Dwars door Vlaanderen naar Zwitserland om er Parijs-Roubaix voor te bereiden. Maar mocht hij vrijdag en zondag voelen dat hij op de steile kasseihellingen mee kan met de besten, zal hij ‘De ronde’ niet laten liggen. Zondagavond hakken we de knoop door.”