FIFA heeft nog geen akkoord met grote zenders over vrouwen-WK: ‘Klap in gezicht van speelsters’

Het Engelse vrouwenelftal wil deze zomer wereldkampioen voetbal worden, maar thuisblijvende fans moeten de wedstrijden mogelijk missen. FIFA-baas Gianni Infantino dreigt in vijf landen geen enkele zender uitzendrechten te geven als er niet flink meer voor wordt betaald.

Tweeënhalve maand voordat het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begint, is er met zenders in Engeland, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Italië nog altijd geen uitzendovereenkomst gesloten, zo klaagt Infantino op Instagram. Volgens de baas van de wereldvoetbalbond bieden zenders uit die landen twintig tot honderd keer zo weinig voor de tv-rechten als bij het mannentoernooi.

“Waar zendgemachtigden 100 tot 200 miljoen dollar betalen voor het mannen-WK bieden ze slechts 1 tot 10 miljoen dollar voor het vrouwen-WK”, aldus Infantino. Hij verwijt de lage bieders een “klap in het gezicht van alle geweldige speelsters op het WK voor vrouwen en eigenlijk alle vrouwen wereldwijd”.

De Britse krant The Guardian schrijft dat een overeenkomst ondanks de woorden van Infantino niet ver weg is. De BBC zou samen met commerciële zender ITV 9 miljoen pond (10,2 miljoen euro) hebben geboden.

Eigen lof

De FIFA-baas klopt zich in zijn Instagram-post op de borst om alles wat hij zelf zegt te hebben gedaan voor het vrouwenvoetbal. “De FIFA heeft het prijzengeld verhoogd naar 152 miljoen dollar: drie keer het bedrag dat het was in 2019 en tien keer zoveel als in 2015 (voordat ik FIFA-voorzitter werd).”

Infantino doet een moreel appel op met name publieke omroepen. “Zij hebben in het bijzonder de plicht om vrouwensport te promoten en erin te investeren.” Al het geld dat de FIFA ophaalt met de uitzendrechten zegt de voetbalbond te steken in acties om gelijke omstandigheden en een gelijke beloning tot stand te brengen.

Wat Infantino daarbij niet vermeldt, is dat het prijzengeld bij het afgelopen WK voor mannen in Qatar met 440 miljoen dollar bijna drie keer zo hoog was. En dat terwijl het vrouwen-WK 50 tot 60 procent van het aantal kijkers trekt van het mannen-WK, zegt Infantino zelf in zijn post.

FIFA-baas Gianni Infantino: “Het is onze morele en juridische verplichting om het WK voetbal voor vrouwen niet voor een te laag bedrag te verkopen.” Beeld AFP

Mislukte sponsordeal

Half maart stuurden 150 speelsters bovendien een brief naar de FIFA waarin ze opriepen hetzelfde prijzengeld uit te keren bij het vrouwen-WK als bij het mannen-WK. Daar voldoet de FIFA nu dus niet aan. Infantino zegt dat wel te willen bij de WK’s van 2026 (mannen) en 2027 (vrouwen), maar daarbij beweert hij wel afhankelijk te zijn van onder meer het bedrag dat de uitzendrechten opleveren.

Daarom dreigt hij er nu mee dat het WK van dit jaar niet in de vijf belangrijkste Europese landen te zien zal zijn. “Het is onze morele en juridische verplichting om het WK voetbal voor vrouwen niet voor een te laag bedrag te verkopen.”

Het morele paard waar Infantino op klimt is opvallend in het licht van andere acties van de FIFA-baas. Zo probeerde hij een sponsorovereenkomst voor het toernooi te sluiten met het toerismebureau van Saudi-Arabië, tot ongenoegen van organisatoren Australië en Nieuw-Zeeland en onder anderen Oranje-spits Vivianne Miedema. “Een land, Saudi-Arabië, waar vrouwen nauwelijks rechten hebben en tot 2018 niet eens mochten voetballen. Als het niet zo’n serieuze zaak was, zou je er bijna van in de lach schieten. Zo hypocriet is het”, schreef ze in de krant AD.