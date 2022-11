FIFA-baas Infantino hekelt ‘hypocriet’ Europa: ‘Als ze gas uit Qatar nodig hebben, kijken ze niet naar werkomstandigheden’

Kijk. FIFA-baas Infantino spelt Europa de les over de kritiek op het WK

De FIFA-bons deed zijn uitspraken in een persconferentie in Qatar, aan de vooravond van het WK dat morgen begint. Hij begon met de volgende uitspraak. “Vandaag voel ik me Qatari. Ik voel me Arabier. Ik voel me gay. Ik voel me gehandicapt. Ik voel me een migrantarbeider.”

Hij zei dat hij zich de afgelopen maanden bewust stil heeft gehouden, en die tijd gebruikt heeft om met al deze mensen te praten. Nieuws lezen doet hij niet meer, want dat zou hem “depressief” maken. “Maar nu wil ik discussiëren over de onderwerpen die al dan niet terecht op tafel liggen. Het is tamelijk ongelooflijk, eerlijk gezegd. Hopelijk kunnen we daarna ook nog over voetbal praten.”

Infantino nam zijn toehoorders mee naar zijn jeugd. Zijn ouders waren immigranten, in Zwitserland. “Zij werkten heel hard in moeilijke omstandigheden. Ik herinner me heel goed waar en hoe de immigranten leefden. Welke rechten ze hadden. Ik herinner me hoe ze behandeld werden. Dat is nog niet lang geleden hé, ik ben geen 150 jaar oud.”

Toen Infantino naar Doha kwam, ging hij op bezoek bij een aantal accommodaties voor migranten. “Ik werd mee teruggenomen naar mijn kindertijd. Ik zei tegen de mensen hier: ‘Dit is niet goed, we moeten iets doen.’ En net als Zwitserland nu een inclusief land is, heeft Qatar ook progressie gemaakt. Het land helpt deze mensen en geeft ze een toekomst en een beter salaris. Europa sluit de grenzen.”

Beeld AFP

Volgens de Zwitser is er veel te weinig aandacht en erkenning voor de mooie kanten van het toernooi. “Ik leef echt mee met het FIFA-personeel. Voor alle vrijwilligers, voor de organisatie, voor al die mensen die helpen. Zij zijn allemaal hier in Qatar om klaar te staan voor al die bezoekers. Het is niet makkelijk om al die kritiek te lezen. Maar we maken er het beste van. Doha en Qatar zijn klaar.”

Hij was ook niet mals met zijn kritiek op de Europeanen, waar het de afhankelijkheid van vloeibaar gas uit Qatar betreft. “Nu Europa gas nodig heeft, komen ze plotseling naar Qatar. Kijken ze dan naar de arbeidsomstandigheden? Nee. De FIFA en Qatar doen dat wel.”

Beeld REUTERS

Furieus

Infantino, die af en toe diep zucht tijdens zijn betoog, ging ook in op LGBTQ+-rechten, en benadrukte nog maar eens dat iedereen in Qatar ‘welkom’ is. Ook hier reageerde furieus op kritiek uit Europa. “Wat wil je doen? Thuis zitten en kritiek uiten en zeggen hoe slecht ze wel niet zijn, daar in de Golf? Omdat het niet toegestaan om in het openbaar gay te zijn? Ik vind als FIFA-president dat het wel toegestaan moet zijn natuurlijk. Maar ik ben door een proces gegaan. Mijn vader zou iets anders zeggen. En mijn kinderen zouden weer iets anders zeggen dan ik. Alleen maar kritiek leveren op Qatar is provocatie. Dan bereik je het tegendeel van wat je beoogt.”

De Zwitser heeft zich ook ontzettend geërgerd aan berichten over ‘nepfans’ die opdoken de afgelopen dagen. “Omdat iemand eruitziet als een Indiër zou hij geen voetbalfan kunnen zijn? Dat is puur racisme! Dit zijn oprechte mensen. Ze hebben een moeilijk leven, net als iedereen. Nu kunnen ze daar even aan ontsnappen.”

Beeld REUTERS

Herverkiezing

Infantino staat aan de vooravond van zijn herverkiezing als FIFA-president. De stemming daarover, volgend jaar in maart in Rwanda, is een formaliteit. Bij zijn aantreden in 2016 beloofde hij schoon schip te maken bij de wereldvoetbalbond, die in de jaren daarvoor geplaagd werd door tal van corruptiezaken. Infantino, tot die tijd een onbekende Zwitserse jurist, beloofde destijds de bond te ontdoen van corruptie, te democratiseren en mensenrechten onderdeel te maken van de besluitvorming.

Intussen klinkt er ook op de opvolger van Sepp Blatter de nodige kritiek, zeker vanuit Europa. De beloofde hervormingen zouden amper van de grond zijn gekomen. Infantino zou bovendien veel te hechte banden onderhouden met autoritaire regimes, zoals Saudi-Arabië. En hij woont tegenwoordig in Qatar, het land dat juist zo ter discussie staat vanwege de mensenrechten.