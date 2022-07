Ferran Jutglà, van FC Barcelona naar Club Brugge: ‘Ik wil beter doen dan Vàzquez’

‘Vroeger hadden we helemaal niets’ Maak kennis met Ferran Jutglà (23), de bakkerszoon uit ‘Catalunya’ die vanuit een moeilijke jeugd via Camp Nou bij Club Brugge belandde.

De avond valt in Wageningen, waar Ferran Jutglà zich na de eerste trainingsdag neerploft op het knusse terras van het Fletcher-hotel. “Mijn Engels is niet zo goed,” verontschuldigt de nieuwe nummer negen van Club zich bij aanvang van zijn eerste interview. Nog geen tien minuten later barst de charmante, goedlachse Catalaan in tranen uit. Gevraagd naar zijn harde jeugd in Sant Julia de Vilatorta, een klein dorpje ten noorden van Barcelona, nemen de emoties de bovenhand: “Er was geen geld om ‘dingen’ te doen,” veegt Jutglà na een lange stilte zijn laatste tranen weg. “We hebben veel moeilijkheden gekend. Toen ik tien, elf, twaalf jaar was, hadden we helemaal niets. Vandaag kan ik mijn familie voorzien, maar luxe hebben we nooit gekend. Hard werken en positief zijn, zo ben ik opgevoed. Net om die redenen interesseren grote auto’s, dure kledij of het nachtleven mij helemaal niet.”

Was je zonder die moeilijke jeugd profvoetballer geworden?

“Ik denk het niet (grijnst). ‘Nooit opgeven’ is mijn motto geworden. Toen ze het bij Espanyol niet meer in mij zagen, dacht ik: ‘Fuck it’. Een half jaar later debuteerde ik bij Barça A. Tijdens de gesprekken met Club kon ik me meteen vereenzelvigen met de ‘No Sweat/No Glory’-mentaliteit. Zij vonden dat mijn ingesteldheid bij hun paste. Hard werken en geld thuisbrengen voor de familie - zoals de mensen van en rondom de club. De eerste contacten dateren van januari of februari. Al snel was deze stap voor mij een uitgemaakte zaak. Ik wou niets meer horen van andere ploegen.”

Kende je Club Brugge?

“Jawel - ik zag de voorbije jaren al hun Champions League-matchen tegen Spaanse clubs (Real en Atlético, TVV). Verder ken ik maar een viertal ploegen in de competitie. Al die anderen… (fronst de wenkbrauwen). Toen ik mijn contract kwam tekenen, heb ik de stad bezocht. De Grote Markt, de kanaaltjes, de brugjes, fantastisch allemaal.”

Victor Vazquez heeft bij jouw transfer ook zijn rol gespeeld.

“Klopt - ik heb met hem gesproken (Jutglàs makelaar kent Vazquez goed, TVV). Hij zei dat ik niet moest twijfelen. ‘Een goeie club om stappen te zetten’. En bovendien een ideale ervaring buiten Spanje om als persoon te groeien en de Engelse taal beter te leren (grijnst). Dat hij ook van Barça B naar Brugge kwam, wist ik niet. Ik hoop even belangrijk te worden als hij voor Club. En eigenlijk wil ik nog veel beter doen.”

Voor wie van Camp Nou geproefd heeft, is de stap naar België geen evidente?

“Mijn droom is op het hoogste niveau spelen. En of dat in deze fase in Spanje of in België is, dat maakt niet uit. En de Champions League natuurlijk. Enerzijds hoop ik tegen Barça, Real of Atlético te spelen. Maar ook Liverpool spreekt me enorm aan. Ik wil tonen aan de ganse wereld wie ‘Ferran’ is.”

Neem ons eens mee naar je debuut onder Xavi.

“Kijk, in ons dorp is iedereen fan van Barcelona. En dan heb je er vijf die voor Espanyol zijn (lacht). Natuurlijk was dat een droom die uitkwam. Spelen voor één van de belangrijkste clubs van de wereld, zoiets kun je niet beschrijven. Ik was bloednerveus - en niet alleen op het moment dat ik moest invallen. Gewoon al bij die groep zijn. In het hotel, in de bus met al die grote spelers. Drie van de assistenten van Xavi heb ik gekend toen Espanyol mij verhuurde aan een kleinere club, namelijk Sant Andreu. Zij hebben erop aangedrongen dat ik mijn kans moest krijgen.”

Na zes opeenvolgende matchen - waarvan vier als basisspeler - verdween je van het toneel. Om vervolgens met Barça B topschutter in derde klasse te worden.

“Ik vond nochtans dat ik mijn kans gegrepen had in de A-ploeg. Maar goed… Makkelijk was dat niet - het heeft mijn keuze voor Club Brugge ook wel beïnvloed. Dit jaar wil ik nóg beter doen dan die 19 goals - ik ben ervan overtuigd dat ik er meer dan 20 kan scoren. De ploegmaten rondom mij zijn van een hoger niveau, dus…”.

Hoe was de kennismaking deze week met al de internationals?

“(glimlacht) Goed. Je zag meteen dat het niveau omhoog schoot op training. En eigenlijk niet zo heel veel hoeft onder te doen voor dat van Barcelona. Ik heb met Charles (spreekt het uit op zijn Engels, TVV) gepraat. En Noa Lang heeft mij verwelkomd - hij was blij dat ik er ben. Veel tijd om uitgebreid kennis te maken was er nog niet, maar dat komt wel. Wie de beste indruk liet op training? Hans. ‘Vanakèn’. Wauw… Ik moet wel nog ontdekken op welke manier hij speelt, maar ben er zeker van dat we het goed zullen vinden. Hij moet me helpen om aan twintig goals te komen, hé (lacht).”