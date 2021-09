Fenomenale Roglic bekroont aanval van 60 kilometer met dubbelslag in Vuelta, dappere Bernal gaat strijdend ten onder

In de Ronde van Spanje brak vandaag het uur van de waarheid aan, want op het programma stond de eerste van twee zware bergritten. Op het parcours lag twee keer de beklimming van de Collada Llomena, de aankomst lag bovenop de mytische Lagos de Covadonga. Zij die Primoz Roglic nog wilden bestoken, kregen hier een van de laatste kansen. Of zou de Sloveen gewoon de puntjes op de ‘i’ zetten?

Wel, het tweede bleek waar. Na een dolle beginfase met een spervuur aan aanvallen begon een vrij compact peloton aan de tweede beklimming van de Collada Llomena. Het sein voor INEOS Grenadiers om de koers in brand te steken. Na kopbeurten van Pidcock en Sivakov trok Egan Bernal himself ten aanval - op meer dan 60 (!) kilometer van het einde. Niemand had de benen of de moed om te volgen, behalve één man: Primoz Roglic.

De twee kleppers kwamen met een voorsprong van driekwart minuut boven op de top en begonnen aan de kletsnatte afdaling. In die afzink kuste rode trui Eiking - in de achtergrond - het asfalt. Weg rode droom. Voorin bleef Bernal aanvankelijk al het werk opknappen, maar eens meer in de vallei begon ook Roglic z’n duit in het zakje te doen. Bij de achtervolgers kwam het gewicht van de koers bij Bahrain-Victorious te liggen.

Bernal breekt op slotklim

Maar ondanks het werk van vooral Poels en Caruso bleven Bernal en Roglic verder uitlopen, tot wel twee minuten. Met z’n tweeën zetten ze koers richting de voet van de lastige slotklim. Daar keerde het beeld voorin - Roglic deelde plots de lakens uit, Bernal zat krampachtig aan het wiel. Op zo’n 8 kilometer van de top brak de Colombiaan. Roglic zo solo op weg naar een dubbelslag.

Een ijzersterke Roglic boette op de slotklim niks in van z'n voorsprong, ondanks speldenprikken van Lopez en Mas. De Sloveen boekte in de mist z'n derde etappezege in deze Vuelta en zette een reuzenstap naar een derde eindzege op rij, want hij veroverde bovenop de ritwinst ook het rood. Meer dan anderhalve minuut verder maakte Kuss het Jumbo-Visma-feestje compleet. Ook in dat groepje: een volledig leeggereden Bernal. Toch bedankt voor het spektakel, Egan.