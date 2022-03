Nieuws Wielrennen

Fenomenale Pogacar wint Strade Bianche na solo van 50 kilometer

Tadej Pogacar, aangemoedigd door zijn fans, heeft de Strade Bianche gewonnen. Beeld AFP

Tadej Pogacar (23) heeft in de Strade Bianche andermaal zijn uitzonderlijke klasse geëtaleerd. De Sloveen van UAE-Team Emirates vulde opnieuw een hiaatje in zijn rijke palmares met een fantastische solo van 50 kilometer. Bij het binnenrijden van Siena had hij zelfs nog de tijd om een high five uit te delen aan een supporter langs de kant van de weg - wat een weelde.