Fenomenale Lotte Kopecky wint Strade Bianche na spannend duel met Annemiek van Vleuten

Op 21 kilometer van het einde sprong Kopecky weg uit een elitegroepje met onder andere Vos, Van Vleuten, Niewiadoma, Vollering en Longo Borghini. Lang duurde haar solo evenwel niet. Onze landgenote werd enkele kilometers later alweer bijgebeend. De laatste grindstrook, Le Tolfe, bracht geen beslissing. Van Vleuten, tweevoudig winnares van de Strade, deed er alles aan om weg te rijden, maar Kopecky brak niet.

De samenwerking tussen Van Vleuten en Kopecky was wat zoek, waardoor de achtervolgende groep kon terugkeren. Maar het was wel al lang duidelijk dat de sterkste rensters luisterden naar de namen Van Vleuten en Kopecky.

Op de Via Santa Caterina, een klim op 500 meter van de streep, probeerde Van Vleuten Kopecky uit het wiel te rijden, maar onze landgenote bleef aanklampen. In de smalle, bochtige straten richting finish vochten beide rensters een bloedstollend duel uit. Kopecky dook onderdoor in de laatste bocht en mocht de handen in de lucht steken op de Piazza Del Campo. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman vervolledigde het podium