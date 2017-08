Felix Denayer: "Groep is klaar voor EK hockey"

"De groep is klaar en we voelen ons prima", aldus de 27-jarige Denayer. "De olympische finale spelen was een droom, maar daar zijn we nu niet meer tevreden mee. We werken hard om ons doel te bereiken, het is vooral belangrijk om stappen vooruit te blijven zetten. Duitsland en Nederland staan misschien hoger op de wereldranking dan wij, maar we weten dat wij over dezelfde wapens beschikken."



Vertrouwen

De Belgen deden begin juli, toen ze in Zuid-Afrika de halve finale van de World League wonnen, veel vertrouwen op. "We hebben de afgelopen tijd op het mentale gebied vooruitgang geboekt en die zege vormde daar een bewijs van", aldus Denayer. "Onze coach Shane McLeod hamert voortdurend op een goede wedstrijdmentaliteit. Hij wil ook dat we steeds met een bepaald plan spelen, en niet zonder overleg op zoek gaan naar een doelpunt."



De Red Lions openen het EK tegen Oostenrijk (FIH 22), een op papier haalbare kaart. "Onderschat dat land echter niet", waarschuwt de speler van Dragons. "Maar we hebben hen goed geanalyseerd en zijn klaar voor het duel. We bekijken het EK match per match en richten ons dus eerst volledig op Oostenrijk."



In Amsterdam is België ingedeeld in groep A, waar Oostenrijk (19 augustus), Nederland (FIH 4/21 augustus) en Spanje (FIH 9/23 augustus) wachten. In groep B neemt Duitsland (FIH 3) het op tegen Engeland (FIH 7), Ierland (FIH 10) en Polen (FIH 20).