Felice Mazzu, kersvers coach van RSC Anderlecht: ‘De waardering van het publiek moet ik verdienen’

Nu is het seizoen echt begonnen voor Felice Mazzu. De nieuwe trainer van Anderlecht doorstond met verve zijn eerste kruisverhoor achter de microfoon van de perszaal in het Lotto Park. ‘Het wordt lastig om een icoon als Vincent Kompany op te volgen, ik ga de waardering van het Anderlecht-publiek moeten verdienen.’

Je kunt er donder op zeggen, altijd is er wel één slimmerik die zijn smartphone op stil vergeet te zetten. Meer had Felice Mazzu niet nodig om de spanning in de perszaal te breken. “20 euro, dankjewel”, zei hij. “En het is omdat het de eerste keer is hé, vanaf nu verdubbelt het tarief.”

Om de volgende twintig minuten geen vraag uit de weg te gaan, alléén over het pijnlijke afscheid bij Union wilde hij niets kwijt. “Ik wil Union bedanken voor twee geweldige jaren en het feit dat ik deel heb mogen uitmaken van de ontwikkeling van een prachtige club. Wat de rest betreft, doe geen moeite, ik onthoud mij van elk commentaar.”

Felice Mazzu, coach van RSC Anderlecht, beschrijf eens wat dat betekent voor jou?

“Ik heb twee geweldige seizoenen beleefd bij Union, maar als Anderlecht belt, twijfel je niet. Anderlecht is nog steeds de grootste club van België qua status en qua palmares.”

Vertaalt zich dat ook in de ambities van de club dit seizoen?

“Anderlecht begint altijd aan een seizoen met de bedoeling om kampioen te worden. Onze ambities liggen in lijn met de cultuur en de status van deze club. Mooi voetbal staat voorop, maar de resultaten zijn het allerbelangrijkst. Om tot die resultaten te komen moet ik eerst een goede groep vormen. Een goede cohesie in de groep is voor mij de basis van alles en cruciaal om succesvol te zijn. Dat is mijn eerste doelstelling en dat heb ik de spelers ook meteen duidelijk gemaakt. Op het veld willen we een speelstijl ontwikkelen die overeenkomt met de filosofie van de club. Met respect voor het project dat mijn voorganger hier de laatste jaren heeft uitgerold, maar wel met mijn ideeën.”

En wat zijn die precies?

“Elke trainer wil zijn accenten leggen. Ik wil aanvallend voetbal brengen, met de nadruk op snelheid en verticaliteit.

Vrees je de druk bij een topclub?

“Neen, die vrees ik niet, ik aanvaard die druk. Emoties, goed of slecht, maken deel uit van het voetbal. In alle bescheidenheid, ik mag toch trots zijn op het atypische parcours dat ik als trainer heb afgelegd. Ik heb op alle niveaus gecoacht en ik ben blij waar ik nu sta.”

Wat zijn je eerste indrukken van de groep?

“Ik was aangenaam verrast door de ontvangst en de bereidheid om meteen aan de slag te gaan met de dingen die ik wil zien. Het is een jonge groep, logisch want we zijn nog niet compleet. Maar ze tonen de juiste mentaliteit en ze zijn gretig.”

Verwacht je nog transfers?

“Het is nog heel vroeg in de mercato, maar ik zit op dezelfde lijn met CEO Peter Verbeke. Hij is zeer open en zeer direct in zijn communicatie en ik ook, dus dat zit goed. Hij kent de profielen die ik er graag bij wil en ik besef van mijn kant dat de financiële middelen niet eindeloos zijn. Het is mijn taak om de nieuwkomers snel te laten renderen.”

Profielen voor je geliefkoosde 3-5-2?

“Wie zegt dat? Dat systeem speelde ik bij Union, maar in Genk en Charleroi heb ik ook anders gespeeld. Ik pas mijn systeem aan in functie van de spelers die ik ter beschikking heb.”

Adrien Trebel is vandaag ook teruggekeerd op Anderlecht, reken je op hem dit seizoen?

“Trebel is een speler van Anderlecht en hij zal net zoals iedereen zijn kans krijgen in de voorbereiding. Daarna zullen we zien wat de toekomst brengt.”

Heb je lessen getrokken uit je periode in Genk, wat uiteindelijk je eerste kans was als coach bij een topclub?

“Zeker en vast. Ik ben een ander mens... Ik ben weer de Felice Mazzu die ik was voor ik naar Genk ging en ik ben niet van plan mezelf nog te veranderen.”

Hoe moeilijk wordt het om Vincent Kompany op te volgen?

“Ik ben me ervan bewust dat ik een icoon van Anderlecht en het Belgisch voetbal moet opvolgen, dat is gewoon de waarheid. Als je ziet wat hij betekend heeft voor het internationale voetbal, dan is dat niet evident om in zijn voetsporen te treden. Ik begrijp ook volkomen dat hij nog steeds geadoreerd wordt door het Anderlecht-publiek en ik snap het ongenoegen van hen die Kompany graag hadden zien blijven. Het is mijn taak om minstens even goed te doen als mijn voorganger en door goede resultaten de waardering van het publiek te verdienen.”

Met Guillaume Gillet heb je ook een ex-speler van Anderlecht toegevoegd aan je technische staf, vanwaar de keuze voor hem?

“Hij wil zijn eerste stappen in het trainersvak zetten, maar tegelijkertijd is Guillaume iemand die het huis zeer goed kent. Hij heeft hier vier titels gewonnen en is doordrongen van de waarden en de cultuur van deze club. Die ervaring zal hij kunnen gebruiken om de jonge gasten beter te maken.”

‘Made in Neerpede’ is een van de slogans van de club. De integratie van eigen jeugd in het eerste elftal is hier heel belangrijk, hoe staat je daar tegenover?

“Het is mijn bedoeling om de jongeren die klaar zijn hun kansen te geven. Maar we moeten wel het juiste evenwicht vinden tussen het integreren van jonge talenten en het halen van resultaten. Want oefenmatch, competitie, beker of Europees: ik wil elke wedstrijd winnen.”